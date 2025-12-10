Sorprendió a todos: Santiago González anotó el 1-0 de Cristal ante Cusco FC en el Nacional [VIDEO]

Sorprendió a todos. Santiago González, de un buen derechazo desde el borde del área, anotó el 1-0 de Sporting Cristal sobre Cusco FC por la final ida de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto.

El cuadro Celeste, desde el primer minuto, buscó el arco de Pedro Díaz. De hecho, se puso rápido arriba en el marcador con un golazo del Santi.

A los 15, Martín Távara peleó un balón tras un lateral. El esférico le quedó a Irven Ávila, quien le dio alta a Gustavo Cazonatti. El brasileño dominó y la metió al área, donde justo estaba González.

El argentino esperó que la pelota dé dos botes y de un derechazo colgó a Pedro Díaz para poner el 1-0 del cojunto Celeste.

Santiago González pone el 1-0 de Sporting Cristal. | Fuente: X

Sporting Cristal vs Cusco FC: alineaciones confirmadas

Sporting Cristal: Diego Enriquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Gustavo Cazonatti, Martin Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro e Irven Ávila.

Cusco FC: Pedro Díaz; José Zevallos, Miguel Custodio, Carlos Gamarra, Álvaro Ampuero; Oswaldo Valenzuela, Carlos Diez, Iván Colman; Lucas Colitto, Nicolás Silva y Facundo Callejo.

Previa

Por un cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sporting Cristal recibe a Cusco FC en la ida de la final de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto 2025. El cuadro Celeste llega al cotejo con los ánimos a tope tras eliminar a Alianza Lima en las semifinales, mientras que el equipo cusqueño llega descansado tras quedar segundo en la tabla general del campeonato.