Sporting Cristal vs. Cusco FC EN VIVO: se enfrentan en el Nacional por la final ida de los play-offs de Liga 1

Sporting Cristal vs. Cusco FC EN VIVO: se enfrentan este miércoles 10 diciembre en el Estadio Nacional, en Lima (Perú). El partido corresponde a final ida de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de las 8:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por RPP, L1MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Sporting Cristal vivió una jornada épica al forzar en los descuentos una tanda de penales con Alianza Lima y después vencer en los penales para llegar a las finales de los play-offs, manteniendo su chance intacta de clasificación directa a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

Su rival es Cusco FC, un cuadro que no tiene acción hace más de dos semanas, pero que no llega con la carga física que sí tienen los celestes por las semifinales.

Paulo Autuori repetiría el once que inició en Matute, manteniendo a la expectativa a los volantes Yoshimar Yotún y Gustavo Cazonatti.

Sporting Cristal vs. Cusco FC: altas y bajas para la final ida de los playoffs de la Liga 1

Sporting Cristal no tiene a disposición para el partido a Christofer Gonzales, mientras que está en duda la presencia de Felipe Vizeu. Por el lado de Cusco FC, la incertidumbre está puesta sobre el zaguero Aldair Fuentes.

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO por la final ida de los play-offs de la Liga1?

El partido de Sporting Cristal contra el conjunto de Cusco FC está programado para el miércoles 10 de diciembre en el Estadio Nacional, en Lima (Perú). El recinto tiene capacidad para recibir a 39 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO por la final ida de los play-offs de la Liga1?

En Perú , el partido entre Sporting Cristal vs Cusco FC comienza a las 8:00 p.m.

¿Qué canal transmite el Sporting Cristal vs. Cusco FC EN VIVO por TV y streaming?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

RPP transmitirá el Sporting Cristal vs. Cusco FC a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.

Sporting Cristal vs Cusco FC: alineaciones posibles

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell (c), Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

Cusco FC: Pedro Díaz; José Zevallos, A. Custodio, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero; Carlo Diez, Miguel Aucca, Iván Colman; Nicolás Silva, Facundo Callejo y Lucas Colitto.

Sporting Cristal vs Cusco FC: ¿cuánto pagan las casas de apuestas?

Casa de apuestas Cristal Empate Cusco FC Betano 1.62 3.90 5.30 Apuesta Total 1.60 3.80 6.00 Te Apuesto 1.59 3.85 5.47 DoradoBet 1.58 3.75 6.00