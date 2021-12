Ángel Cayetano ya en Lima. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Andrea Closa

En medio de una gran expectativa, Ángel Cayetano llegó a Lima para integrarse a Universitario de Deportes. El volante uruguayo se mostró contento de llegar al cuadro crema donde jugará por una temporada.

"Es muy importante, un reto, un desafío llegar a la 'U'. Es un desafío que llega en un momento justo, es un gran compromiso", señaló Cayetano que rscindió su contrato con Cerro Largo para jugar en Universitario.

Además, Cayetano reveló que el entrenador Gregorio Pérez ya le adelantó cómo es jugar en Universitario. "Me estuvo comentando mucho lo que la es la 'U', que es una institución muy grande y lo que quiere que haga dentro del campo y me genera una gran responsabilidad", añadió.

El 'charrúa' de 30 años, que jugó en 2016 en Cusco FC, en ese entonces Real Garcilaso, indicó que "estaba contento" por su nueva experiencia en su carrera.

Cayetano ya tuvo su primer contacto con los hinchas de la 'U'. "Decirles gracias por los mensajes que me llegaron, una alegría inmensa llegar a una institución como esta, espero representarle de la mejor forma. Una presión linda en una institución grande, pero contento", culminó.

¿En qué puesto jugará Cayetano?

"Toda mi vida he jugado de volante central. Me gusta acompañar al equipo cuando hace el ataque, también hacer respaldos y no tengo problema si me toca llegar a rematar. Este año me tocó jugar en la defensa", indicó Cayetano a RPP hace unos días.

Cayetano con la camiseta de Universitario. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Andrea Closa

Cayetano con los hinchas. | Fuente: Universitario





