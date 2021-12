Ángel Cayetano y los jugadores 'cremas' con los que compartió equipo en el pasado | Fuente: Difusión

Este martes Universitario de Deportes ofreció una conferencia de prensa para la presentación de Joao Villamarín y Alfonso Barco en la que, por su parte, Gregorio Pérez también confirmó el fichaje del futbolista uruguayo Ángel Cayetano.

Por su parte, el jugador es versátil y puede ocupar el puesto de volante central y de zaguero, como viene de jugar la última temporada. Al respecto, el futbolista conversó en exclusiva con RPP Noticias y precisó: "Toda mi vida he jugado de volante central. Me gusta acompañar al equipo cuando hace el ataque, también hacer respaldos y no tengo problema si me toca llegar a rematar. Este año me tocó jugar en la defensa".

Cabe recordar que el volante uruguayo ya tuvo paso por el torneo peruano al militar por Real Garcilaso en el año 2016 y da la casualidad de que en ese equipo compartió vestuario con dos jugadores que serán sus compañeros en la presente temporada: Joao Villamarín e Iván Santillán.

En su paso por el cuadro cusqueño, el 'charrúa' partició de once encuentros en total y acumuló un total de 553 minutos disputados. Al respecto, agregó: "Siempre quise regresar a Perú luego de jugar por Real Garcilaso. Pero no se dio por una cosa u otra. Sí pude jugar en la selva, llano, altura. Eso también es un desafío de adaptación".

