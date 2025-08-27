Waldir Sáenz respaldó a Hernán Barcos en controversia con Alex Valera: "Hizo bien al hablar y lo defiendo al 200%"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se pone la camiseta. Waldir Sáenz, goleador histórico de Alianza Lima, respaldó a Hernán Barcos en la controversia que tuvo con Alex Valera al final del clásico del fútbol peruano.

En conversación con Ovación, el exatacante blanquiazul indicó que la reacción del argentino se debió a una falta de respeto del jugador de Universitario y que Barcos siempre se ha destacado por ser una persona correcta.

"Para empezar, la reacción de Hernán (Barcos) fue provocada por una absoluta falta de respeto. No se puede mancillar el honor de una persona, sea nacional o extranjero", indicó en un inicio.

"Además, Barcos es un futbolista con DNI peruano, con una trayectoria impecable, y que nunca se ha metido con nadie. Siempre ha sido respetuoso, incluso cuando declaró luego del clásico", complementó.

Waldir Sáenz arremete con Alex Valera

Por otro lado, el exfutbolista de Alianza Lima dijo que le causó gracia que algunas personas comparen a Alex Valera con Hernán Barcos y que le pareció raro que ahora el futbolista de Universitario haya aceptado ser convocado a la Selección Peruana.

"Me causa gracia cuando intentan comparar a Valera con Barcos. No hay punto de comparación. Por lo pronto, Valera debería ser más honesto y explicar por qué no quería ir a la selección", dijo al comienzo.

"Qué coincidencia que ahora, justo cuando no están ni Paolo (Guerrero) ni (André) Carrillo, acepta ir a la Videna. Y otra cosa que no entiendo: supuestamente decía que no podía entrenar con la selección por problemas personales, pero sí podía trabajar con la 'U'. Todo muy extraño y ojalá algún día aclare el porqué no quería jugar por su país", finalizó.