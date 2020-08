Wilmar Valencia asumió nuevamente la dirección técnica tras ascender con Atlético Grau de Piura. | Fuente: Andina

Sport Huancayo arrojó seis casos positivos a COVID-19 tras someterse a las pruebas rápidas de descarte establecidas en el protocolo sanitario para la vuelta de la Liga 1. Wilmar Valencia, entrenador del ‘Rojo Matador’, conversó en “Fútbol Como Cancha” de RPP Noticias sobre la situación que vive el plantel del cuadro huancaíno.

“El viernes teníamos programado viajar a Lima con todo el plantel. Se programaron unas pruebas rápidas el jueves, previo a los entrenamientos en Huancayo. Se sometió a todo el plantel y arrojaron 6 pruebas positivas y dos sospechosas. Entonces, ante ello, el estado de ánimo era malo, no se entrenó ese día, se comunicó a la FPF y se canceló el viaje a Lima. Se programaron pruebas moleculares para ayer sábado y estamos a la espera para afrontar de una vez los compromisos del Apertura", manifestó Valencia en RPP Noticias.

“Es algo que no se puede prevenir al 100 %. Seguramente, nos hemos equivocado en algo, porque hay un protocolo a cumplir. Hay muchachos que van por su cuenta, toman un taxi un día y se regresan en otro carro. No estamos pendientes de cada uno, si sale o no salen ante una necesidad. Hay una serie de factores, de no jugar un partido, seguramente no se hará. De todas maneras, en las mejores condiciones no vamos a llegar”, agregó.

Según pudo conocer RPP Noticias, el caso viene siendo analizado por la Comisión Médica de la FPF y el Comité Organizador del Torneo. Si se demuestra que no existió negligencia o responsabilidad del club en la infección de los futbolistas, el partido ante UTC podrá ser postergado. De comprobarse que hubo omisión de información o incumplimiento en el protocolo, perderá por WO.

El partido entre Sport Huancayo y UTC de Cajamarca esta programado para el lunes 10 de agosto a la 1:30 pm en el Estadio Miguel Grau.