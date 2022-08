Wilmer Aguirre se refirió al posible regreso de Jefferson Farfán | Fuente: Alianza Lima

Alianza Lima llega como favorito al clásico del fútbol peruano. No solo está mejor ubicado en la tabla de posiciones: marcha en cuarto lugar cn 17 unidades y Universitario está octavo con 14 puntos. No solo eso. En el último enfrentamiento, los blanquiazules ganaron 4-1 en el Monumental. Pero en Matute no se confían, tal como lo recuerda Wilmer Aguirre.

"De hecho un triunfo nos hubiera venido mejor (ante UTC), pero igual hay un clásico en la semana y hay que estar motivado, con todas las ganas de jugarlo y ganarlo, y en casa, sería mejor", comentó el 'Zorrito' a su salida del entrenamiento de Alianza Lima.

El delantero señaló que tiene una ligera ventaja sobre los cremas. "Creo que Alianza llega mejor que ellos (Universitario), pero en los clásicos no hay favoritos. Se tiene que jugar y ganar. Nosotros vamos a salir a ganar con todas las fuerzas que tenemos para poder mantenernos arriba en el Clausura, que es lo importante en este momento", agregó.

¿Universitario va por la revancha a Matute?

Universitario quiere revancha. "Obviamente, ellos quieren ganar y en nuestra casa. Siempre un clásico se quiere ganar, hay que estar muy atento en todas sus líneas generales de ellos. La semana del clásico se vive con mucha intensidad y siempre está el sueño de anotarle al rival", agregó.





Jefferson Farfán quiere jugar el clásico

Sobre el regreso de Jefferson Farfán a los entrenamientos de Alianza Lima comentó: "Jefferson Farfán está con todas las ganas de volver a jugar. No sé si estará el domingo, eso lo decide el técnico"