Luego de encadenar tres triunfos consecutivos, Chile apuntaba a una nueva victoria en las Eliminatorias Qatar 2022 que le habría permitido al cuarto lugar, zona de clasificación directa para el Mundial, sin embargo, se estrelló con un Ecuador que le ganó en Santiago.

Pervis Estupiñán dio la sorpresa al abrir la cuenta en el San Carlos de Apoquindo, pero la afición local quedó totalmente perpleja cuando, sobre los 13 minutos, Arturo Vidal veía la tarjeta roja.

El ‘King’ fue a buscar un balón por alto y saltó para intentar el control, pero en lugar de ello le propinó un planchazo en el rostro al defensa ecuatoriano Félix Torres. De inmediato, Fernando Rapallini le expulsó.

Tras irse prematuramente del campo e influir en la derrota de Chile, Arturo Vidal se refirió a la controvertida acción y se justificó apuntando que no había calculado la presencia de su rival.

“No vi al jugador, no tuve la intención de pegarle. Siento tristeza. Creo que lo que pasó hoy fue algo increíble. Nunca pensé que me podían expulsar. No lo vi al jugador, así que solo pedir disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico, a la gente que vino a apoyar”, dijo el chileno en ‘TNT Sports’.

Vidal, factor en la derrota de Chile por Eliminatorias

Tras la expulsión de Arturo Vidal en la caída de Chile frente a Ecuador, ‘La Roja’ se quedó en el sexto lugar de las Eliminatorias Qatar 2022.

En la próxima fecha enfrentará a Argentina, ya clasificada, sin el ‘King’. Una dura baja para el juego en Santiago.

“Aún no lo puedo creer. Solo me queda pedir disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico, a mi familia y a todo mi país. Seguiremos luchando hasta el final”, escribió en su cuenta de Instagram.

