No había ocurrido en las Eliminatorias Qatar 2022 que la Selección Peruana consiguiera enlazar dos triunfos consecutivos. La última vez que ocurrió fue en el camino a Rusia 2018. Al romper esta racha con las victorias sobre Bolivia y Venezuela, el elenco dirigido por Ricardo Gareca saltó hasta el quinto lugar de la clasificación, el que otorga el acceso al repechaje mundialista.

Restan cuatro jornadas para el final del certamen y Perú cuenta con 17 unidades, el mismo puntaje de Colombia que va en la cuarta plaza, aunque con una diferencia de goles favorable a los ‘cafeteros’.

La próxima jornada doble de las Eliminatorias Qatar 2022 se disputarán en enero, la fecha 15 y 16, donde la Selección Peruana tendrá que acudir al calor de Barranquilla para medir fuerzas con Colombia, cotejo clave para ambos, y luego enfrentará en el Estadio Nacional de Lima a Ecuador.

Precisamente estas jornadas pueden resultar decisivas, ya que tras la clasificación de Argentina para Qatar 2022 -que se suma a la de Brasil-, solo quedan dos cupos y medio y son hasta 7 selecciones las interesadas. Dependiendo de los resultados de los siguientes duelos, las opciones mundialistas para marzo se podrían mantener para un número menor de escuadras.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022:

¿Contra quiénes juegan los rivales directos de Perú?

Ecuador (3° con 23 puntos)

Ecuador recibirá al invicto Brasil en Quito en la siguiente fecha. ‘La Tri’ es el segundo mejor local de las Eliminatorias, pero su rival es el que más sumó fuera de casa. De quedarse con los tres puntos daría un paso importante hacia Qatar. Luego de ello visitará a la Selección Peruana en el Estadio Nacional de Lima.

Colombia (4° con 17 puntos)

Entre Perú y Colombia existe una diferencia de 4 goles que favorece a los de Reinaldo Rueda. Por ello, el encuentro que sostendrán en Barranquilla es determinante para ambos. Los ‘cafeteros’ no ganan hace cinco jornadas, en las que tampoco pudieron anotar. Después de jugar con la ‘bicolor’, se medirán a la invicta Argentina.

Chile (6° con 16 puntos)

Chile tendrá otra vez la oportunidad de jugar en condición de local, pero será ante una Argentina que no conoce de derrotas en las Eliminatorias. Arturo Vidal será baja para ese día tras ser expulsado en la última fecha. La jornada doble no será nada sencilla para ‘La Roja’, pues luego tendrá que visitar Bolivia en la altura de La Paz, elenco que aún aspira a pelear por el repechaje.

Uruguay (7° con 16 puntos)

Uruguay siempre es candidato para participar en los mundiales, pero su presente no es el mejor. No gana hace cinco fechas y enlaza cuatro caídas. Las posibilidades de que acabe el ciclo del ‘Maestro’ Tabárez son grandes, pero todavía pelearán, ya que no están descartados. ‘La Celeste’ visitará al alicaído Paraguay y después esperará en Montevideo por Venezuela. Juega contra los últimos del torneo, por lo que está obligada a buscar los 6 puntos.

Bolivia (8° con 15 puntos)

Acostumbrada a no tener opciones en el remate de las Eliminatorias, Bolivia cambió aquellos registros y todavía sueña con Qatar 2022. En enero tendrán que acudir a Caracas para chocar con el colero Venezuela, donde están obligados a rescatar al menos un punto. ‘La Verde’, luego, volverá a su fortín en la altura de La Paz, en el que recibirá a Chile. En el Hernando Siles encadena tres triunfos consecutivos.

Paraguay (9° con 13 puntos)

La ‘Albirroja’ no cambió en cuanto números con la llegada de Guillermo Barros Schelotto. Sus posibilidades son pocas, pero matemáticamente sigue en carrera. La jornada doble que se le avecina se muestra complicada, ya que tendrá que jugar en Asunción con Uruguay y luego enfrentar como visitante a Brasil, líder de las Eliminatorias Qatar 2022.





