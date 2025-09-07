¿Bolivia con la primera opción para el repechaje? Brasil jugará con suplentes en El Alto por la última fecha de Eliminatorias

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Bolivia con la primera chance de clasificar al repechaje rumbo al Mundial 2026. Carlo Ancelotti, técnico de la Selección de Brasil, probó un once totalmente distinto que puso ante Chile en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

En la práctica, solo abierta a la prensa durante los primeros quince minutos, probó en algún momento con una zaga formada por Fabrício Bruno y Alex, como centrales, y Caio Henrique y Vitinho, en los laterales.

De acuerdo con Globoesporte, Andrey Santos podría sustituir a Casemiro, sancionado por acumulación de tarjetas, y jugar al lado de Lucas Paquetá, en detrimento de Bruno Guimarães.



Además, el exentrenador del Real Madrid experimentó con Richarlison de '9', escoltado por Estêvão, Gabriel Martinelli y Raphinha, estos tres últimos titulares en la victoria del pasado jueves, por 3-0, sobre Chile, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.



¿Cómo va la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas?

Brasil, ya clasificada al Mundial, se enfrentará este martes a Bolivia en los 4100 metros de altitud de El Alto, en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas.



La pentacampeona del mundo marcha —actualmente— en la segunda posición de la tabla, con 28 puntos, diez menos que Argentina, líder indiscutible.



Además de Argentina y Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay también están clasificadas de forma matemática para el Mundial de 2026, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos.



Solo queda por dirimir la plaza de la repesca, que ahora mismo ostenta Venezuela, con Bolivia apenas un punto por debajo.

