Bolivia vs. Brasil: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido decisivo por las Eliminatorias 2026?

Bolivia vs. Brasil: ¿cuándo juegan por fecha 18 de Eliminatorias 2026?
Bolivia vs. Brasil: ¿cuándo juegan por fecha 18 de Eliminatorias 2026? | Fuente: RPP
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Revisa los detalles del partido que sostendrán Bolivia y Brasil en la última fecha de las Eliminatorias. La Verde busca llegar al repechaje mundialista.

Después de 32 años, Bolivia tiene la posibilidad de volver a la Copa Mundial de la FIFA. La Verde llega a la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 aún con vida para conseguir el cupo del repechaje intercontinental, pero tendrá que medirse con Brasil.

La Selección de Bolivia recibirá en su fortín de El Alto a una ya clasificada Brasil de Carlo Ancelotti. El elenco altiplánico está obligado a ganar, pero al mismo tiempo estará pendiente de lo que suceda con Venezuela en Maturín.

Tras la dura derrota de 3-0 ante Colombia el pasado jueves, Bolivia tuvo a su favor que Venezuela y Perú cayeron por el mismo marcador. La Blanquirroja quedó fuera de carrera y todavía persigue a la Vinotinto con un solo punto de diferencia.

Bolivia vs Brasil: ¿qué necesita la ‘Verde para conseguir el repechaje de las Eliminatorias 2026?

Bolivia es octavo con 17 puntos, uno menos que Venezuela. A sus necesidades se suman que estarán pendientes de lo que suceda entre venezolanos y ‘cafeteros’.

Si Bolivia gana llega a los 20 puntos, por lo que con el empate o derrota de Venezuela lo superará para ser séptimo e ir al repechaje mundialista.

Si empata, como máximo podría alcanzar el mismo puntaje de Venezuela, aunque para dejarlo atrás tendría que esperar una caída ‘Vinotinto’ por 12 o más goles de diferencia.

La derrota liquida toda opción boliviana.

¿Cuándo y dónde juegan Bolivia vs Brasil EN VIVO por la última fecha de las Eliminatorias 2026?

El partido de Bolivia contra el seleccionado de Brasil está programado para el martes 9 de septiembre en el Estadio Municipal de El Alto, en El Alto (Bolivia). El recinto tiene capacidad para recibir a 22 000 espectadores, aproximadamente.

A qué hora juegan Bolivia vs Brasil EN VIVO por la última fecha de las Eliminatorias 2026?

  • En Perú, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 6:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 6:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 8:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 7:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 6:30 p.m.
  • En Chile, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 7:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 8:30 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 6:30 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 8:30 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 8:30 p.m. 
  • En México (CDMX), el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 5:30 p.m. 
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 7:30 p.m. 
  • En España, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a la 01:30 a.m. (miércoles)

¿Dónde ver el Bolivia vs Brasil EN VIVO por las Eliminatorias 2026?

El partido Bolivia vs. Brasil será transmitido EN VIVO por TV en Perú por Latina. En Bolivia, el cotejo va por las señal de Tigo Sports, en Brasil va a través de Globo y SporTV, mientras que en Venezuela mediante VV Play. Vía streaming, el partido va por YouTube Movistar Deportes, FútbolCANAL y ByM Sports. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Bolivia vs Brasil: alineaciones posibles

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández; Robson Matheus, Ervin Vaca, Gabriel Villamil; Miguel Terceros, Carmelo Algarañaz, Moisés Paniagua.

Brasil: Krepski; Wesley, Thiago Ribeiro, Marquinhos, Caio Henrique; Bruno Guimaraes, Andrey Santos; Paquetá, Andreas Pereira, Joao Pedro; Richarlison.

Bolivia vs Brasil: ¿cuánto pagan las apuestas por el triunfo de la ‘Verde’?

Casa de ApuestasBOLIVIAEMPATEBRASIL
Betano3.103.652.20
Apuesta Total3.003.752.16
Doradobet3.003.752.20
Te Apuesto3.213.422.24
  • Cuotas sujetas a cambio según cada casa de apuestas.

Selección de Bolivia Selección de Brasil Eliminatorias Sudamericanas Eliminatorias 2026

