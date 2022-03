Neymar en entrenamiento de Brasil. | Fuente: EFE

En la interna de Brasil se encuentran preocupados Neymar y las críticas que giran a su alrededor por la actualidad en el París Saint Germain (PSG). Este miércoles el seleccionador Tite señaló que habló con el astro mundial, pero que no revelará el contenido de la conversación.

"Tenemos una preocupación general, pero hay cosas que son muy íntimas, dentro del vestuario, algo particular", afirmó Tite en una rueda de prensa al ser interrogado sobre si ha tenido una conversación particular más detenida con el jugador sobre sus continuos problemas dentro y fuera de la cancha.



El jugador del PSG, que será titular en el partido del jueves ante Chile en el estadio Maracaná de Río de Janeiro por las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, volvió a concentrarse con la selección brasileña en medio de polémicas y críticas, y tras perderse los últimos partidos de la Canarinha por lesión.



Neymar viene recibiendo duras críticas por su bajo desempeño desde que el Real Madrid eliminó al PSG en la Liga de Campeones de Europa.



"Si un técnico mío cuando yo era jugador expusiese mis problemas de forma pública, yo protestaría. Hago con los jugadores lo que me gustaría que los técnicos hiciesen conmigo", afirmó Tite.

Elogia a Neymar con Brasil

Y afirmó que, cuando es convocado para la selección, Neymar siempre ha mostrado su talento y profesionalidad.



"Las realidades del club son unas y las de la selección otras. Varios jugadores pasaron adversidades en sus clubes y otros vienen con autoestima elevada. Neymar ya está acostumbrado a jugar bajo presión. Ya tenemos una presión que es nuestra y no vamos a traer la presión de los otros", afirmó.



