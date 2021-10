Éder Militao no formará parte de la fecha 12 de Eliminatorias con Brasil. | Fuente: AFP

No va. El defensa de Brasil, Éder Militao, se perderá el partido ante Uruguay de este jueves por la fecha 12 de Eliminatorias Qatar 2022 debido a una "contusión" en la región posterior del muslo de la pierna derecha.



Éder Militao, zaguero del Real Madrid, se lesionó el pasado domingo durante el encuentro de la Selección de Brasil contra Colombia disputado en el estadio Metropolitano de Barranquilla, que se saldó con un empate sin goles. No estará frente a Uruguay.



Unos exámenes de imagen han constatado una contusión en la zona dañada, por lo que el jugador de Brasil no se entrenó este miércoles con la 'Canarinha' ni fue convocado para el choque frente a la 'Celeste', según indicó la Confederación Brasilera de Fútbol (CBF).

Ya hay relevo para Militao en el Brasil contra Uruguay

Éder Militao no terminó el último partido frente a Colombia. | Fuente: Difusión

La entidad señaló que el médico de la selección brasilera, Rodrigo Lasmar, ha entrado en contacto con el departamento médico del Real Madrid para informarle de la situación del jugador, titular en el conjunto blanco.



Con la baja, se espera que el técnico Tite ponga en el centro de la zaga a Thiago Silva y Lucas Veríssimo ante el cuadro uruguayo, al que recibirán en el Estadio Arena de la Amazonía, en la ciudad de Manaos.



La Selección de Brasil es líder de las Eliminatorias con 28 puntos, seis más que su inmediato perseguidor, Argentina, y está muy cerca de cerrar su clasificación matemática para Qatar 2022.



Sin embargo, aficionados y comentaristas deportivos han vertido duras críticas contra el juego de la Canarinha, especialmente después de los dos últimos partidos ante Venezuela, pese a la victoria por 1-3, y Colombia, contra la que se dejó los primeros dos puntos después de nueve victorias seguidas.



A esas dudas se han unido unas declaraciones de su máxima estrella, Neymar, quien recientemente confesó que Qatar 2022 puede que sea su último mundial. (EFE)

