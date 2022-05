Byron Castillo pasa por un mal momento | Fuente: ESPN

El último domingo, Bryron Castillo no aguantó la presión y rompió en llanto tras cometer un penal durante el partido entre Barcelona SC y Aucas. Este error provocó que solicite a su entrenador Jorge Célico que lo cambie. No quería y no podía seguir en el campo.

"Sácame, no aguanto más, sácame", fueron las palabras de Bryon Castillo, de 23 años, quien está en el ojo de la tormenta después de que Chile denunciara ante la FIFA a Ecuador por el posible incumplimiento del jugador por una supuesta falsa nacionalidad y que podría dejar a Ecuador sin Mundial.

Sobre este momento se pronunció, el técnico del Barcelona, Jorge Célico. "Byron Castillo es una víctima del poder mediático de los tiempos modernos. El chico tiene una carga emocional muy difícil de sobrellevar, es más, para mí es admirable que se ponga a entrenar. Cuando veía lo que le pasó hoy, me dio mucha pena, por eso no sale antes", indicó.

Se pronuncian desde Chile sobre Bryron Castillo



Pero Jorge Célico no fue el único que se refirió al momento que está viviendo Bryron Castillo. El abogado de la ANFP, Eduardo Carlezzo, que lleva el caso de Chile ante la FIFA también se pronunció sobre el caso.



"La mejor respuesta, la mejor defensa, será siempre la verdad. No puede haber miedo en hablar la verdad, pues la mentira normalmente tiene vida corta y puede cobrar una cuenta pesada en el futuro", comentó al Deportivo del diario La Tercera.

El jurista brasileño aprovechó para pedirle al futbolista que salga aclarar las cosas antes que la FIFA lo sancione. "Byron tiene que salir a hablar la verdad. Hoy se arriesga a tomar una expulsión del fútbol profesional, pero todavía hay tiempo para hablar la verdad y incluso escapar de una pesada sanción. Estoy seguro de que FIFA recibiría la cooperación del jugador de la mejor forma posible", añadió.

Bryron Castillo tendrá ayuda psicológica

El presidente del Barcelona SC, Carlos Alfaro Moreno, anunció que el lateral no jugará ante Montevideo Wanderers por la Copa Sudamericana. "Aprovechamos también para recuperarlo en la parte psicológica", indicó.

Bryan Castillo lloró tras cometer un penal en el último partido de Barcelona SC | Fuente: ESPN

