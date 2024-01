Arturo Vidal y Ben Brereton elogian a Ricardo Gareca: "Ha trabajado muy bien con Perú"

Ricardo Gareca vive sus primeros días como entrenador de la Selección de Chile. El 'Tigre' ya prepara sus primeros pasos en 'La Roja', que necesita escalar posiciones en las Eliminatorias Sudamericanas si desea clasificar al Mundial 2026.

Arturo Vidal fue uno de los primeros jugadores de Chile que se refirió sobre Gareca, que hizo un buen papel a la Selección Peruana a la que clasificó a un Mundial después de 36 años.

"Me pareció bien su llegada, no lo conozco mucho, sé que ha trabajado muy bien con Perú, pero más allá de eso, nunca he hablado con él, no sé como trabaja", señaló Vidal, reciente fichaje del Colo Colo.

Por su parte, el delantero chileno Benjamin Brereton destacó el pase del 'Tigre' Gareca por la bicolor. "Sí, obviamente lo vi en las redes sociales. Obviamente no sé mucho sobre él, no lo conozco. Si sabía sobre el éxito que tuvo, ha tenido una gran carrera y también le fue bien en Perú", apuntó a TNT Sports.

En otro momento, el delantero del Sheffield United nacido en Inglaterra hace 24 años, agregó: "es muy bueno que ya tengamos entrenador. Espero poder conocerlo. Estoy muy emocionado de verlos a todos y espero que vengan cosas buenas", puntualizó.

Chile en Eliminatorias

Chile, con 5 puntos, se ubica en el octavo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas. Con Gareca en el banquillo esperan revertir la situación. El estreno del exentrenador de la bicolor será en la fecha FIFA de marzo.

Gareca se presentó como DT de Chile

"Lo que me moviliza es la importancia del país, la importancia de sus jugadores. (Chile) puede anhelar la posibilidad de estar en un Mundial nuevamente", sostuvo Gareca en conferencia de prensa.

Gareca, de 65 años, reemplazó al también argentino Eduardo Berizzo, quien renunció en noviembre tras una pobre campaña en el año y medio que estuvo al frente del equipo, alcanzando solo una victoria en partidos oficiales.

"Pasión y experiencia... Ricardo Gareca liderará el camino de la #Roja en sus próximos desafíos. ¡Bienvenido, profesor!", publicó la selección en sus redes sociales.