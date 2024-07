Ricardo Gareca respondió fuerte a declaraciones de exarquero chileno de fracturar a Ángel Di María

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ricardo Gareca respondió fuerte al chileno Nicolás Peric, quien habló de fracturar a Ángel Di María. El exarquero del Audax Italiano hizo estas declaraciones luego de conocer que la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) le organizaría una despedida al jugador, y que este jugaría 11 minutos, en el partido por las Eliminatorias que jugarán la Selección de Chile y la albiceleste.

“A mí me dan 11 minutos y lo fracturo por desgraciados. ¿No es una falta de respeto a un partido de Eliminatoria contra un equipo que está absolutamente en otra situación? Es burlarse. Hagan un partido antes y le hacen un homenaje como se merece”, protestó el exjugador.

“Estoy en contra de lo que tenga que ver con lesiones y ese tipo de cosas en profesionales. Rechazo todo eso. No tiene nada que ver con el fútbol. No me voy a poner a polemizar, porque cada uno tiene ideas diferentes”, declaró Ricardo Gareca a radio DSports.

“Le tengo que transmitir a los jugadores que no me importa. Argentina puede hacer lo que estime conveniente para su selección. Que hagan lo que crean conveniente Si le sirve hacerle un homenaje está en todo su derecho. Y Chile va a tratar de meterse en lo que interesa, que es sacar el partido adelante pensando en lo que viene”, añadió el DT.

Ricardo Gareca comentó que si hay algo que ha demostrado Argentina es seriedad. "Sobre todo, estos muchachos que le han dado tal cantidad de satisfacción al pueblo. No me importa lo que hagan, me parece que va a estar bien para Argentina. Yo tengo que ocuparme de que Chile haga su mejor partido para que se meta en la clasificación”, puntualizó.

Ricardo Gareca y su confianza en Chile

Ricardo Gareca se mostró optimista de cara a la reanudación de las Eliminatorias. "Hay que darle tiempo a los chicos que están viniendo. Los cambios se dan naturalmente, yo veo todo, me gustan tantos los jugadores históricos como los nuevos", dijo.

"Tengo grandes expectativas para con Chile en las eliminatorias. Nos quedan seis fechas muy importantes para las eliminatorias. La etapa final es determinante, en las ultimas fechas empieza la presión de si quedas afuera o clasificas". Tengo confianza de que nos vamos a poder meter en el próximo mundial", finalizó.