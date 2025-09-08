Ecuador vs Argentina EN VIVO: se enfrentan en Guayaquil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ecuador vs Argentina EN VIVO: se enfrentan este martes 9 de septiembre por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El encuentro se disputará en Estadio Monumental Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil, desde las 6:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Movistar Eventos, El Canal del Fútbol, Zapping Sports, TyC Sports y Telefe. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Ecuador vs Argentina: ¿Por qué Messi no jugará en la última fecha de las Eliminatorias 2026?



Lionel Messi no jugará el encuentro ante Ecuador, por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, para darle descanso debido a que recién se viene recuperando a una lesión.

¿Cuándo y dónde juegan Ecuador vs Argentina en vivo por la última fecha de las Eliminatorias 2026?



El partido entre Ecuador vs Argentina está programado para el martes 9 de septiembre en el Estadio Monumental Banco Pichincha, en Guayaquil. El recinto tiene capacidad para recibir a 59 283 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Ecuador vs Argentina en vivo por las Eliminatorias 2026?



En Perú , el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 6:00 p. m.

, el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 6:00 p. m. En Ecuador , el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 6:00 p. m.

, el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 6:00 p. m. En Argentina , el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 8:00 p. m.

, el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 8:00 p. m. En Colombia, el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 6:00 p. m.

En Venezuela, el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 7:00 p. m.

En Bolivia, el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 7:00 p. m.

En Chile, el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 7:00 p. m.

En Brasil, el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 8:00 p. m.

En Uruguay, el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 8:00 p. m.

En Paraguay, el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 8:00 p. m.

En México (CDMX), el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 5:00 p. m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 7:00 p. m.

En España, el partido Ecuador vs Argentina comienza a la 01:00 a. m. (miércoles)

¿Dónde pasan el Ecuador vs Argentina en vivo por TV y streaming?



En Perú, el partido entre Ecuador vs Argentina será transmitido EN VIVO por Movistar Eventos. En Ecuador, irá por El Canal del Fútbol y Zapping Sports. Y en Argentina, será transmitido por TyC Sports y Telefe.

Ecuador vs Argentina: alineaciones posibles



Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Thiago Almada; Nico Paz, Julián Alvarez y Lautaro Martínez.

Ecuador: Galíndez, Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo, Kendry Páez y Enner Valencia.

Ecuador vs Argentina: últimos resultados

Paraguay 0-0 Ecuador

Argentina 3-0 Venezuela

