¡A tener cuidado! Los expulsados en la última fecha de las Eliminatorias no podrán jugar en el debut del Mundial 2026

Las Eliminatorias Sudamericanas llegan a su fin, con las seis selecciones ya clasificadas de manera directa al Mundial 2026 (Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Paraguay) y solo esperando por definirse qué elenco va al repechaje intercontinental, o Venezuela o Bolivia, donde tendrán una última chance para llegar a la Copa del Mundo.

Los resultados de la última jornada de las Eliminatorias en Conmebol no tendrán un valor significativo para la mayoría de los equipos, no obstante, los clasificados deberán tener cuidado con lo que será la participación en el Mundial.

De acuerdo con lo que estipula FIFA, al finalizar los partidos de las Eliminatorias 2026 se borrarán todas las tarjetas amarillas acumuladas de los futbolistas. Solo el elenco que acceda al repechaje continuará bajo el régimen de acumulación de amonestaciones, dado que la repesca forma parte del proceso clasificatorio hacia la Copa del Mundo.

Sin embargo, si alguno de los jugadores es expulsado en la última fecha de las Eliminatorias, tendrá que cumplir el partido de suspensión en su próximo partido oficial, que será en el debut de su selección en el Mundial 2026.

Esta norma se aplicará para todas las selecciones en sus torneos de clasificación, aunque vale señalar que solo Conmebol tendrá en setiembre su jornada final de Eliminatorias.

¿Cuántas selecciones clasifican al Mundial 2026?

De las 48 selecciones que estarán en el Mundial 2026, ya están clasificadas Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Australia, Brasil, Colombia Corea del Sur, Ecuador, Irán, Japón, Jordania, Nueva Zelanda, Paraguay, Uruguay y Uzbekistán.





AFC (Asia): 8 plazas directas + 1 al repechaje

CAF (África): 9 plazas directas + 1 al repechaje

Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe): 6 plazas directas + 2 al repechaje

CONMEBOL (Sudamérica): 6 plazas directas + 1 al repechaje

OFC (Oceanía): 1 plaza directa + 1 al repechaje

UEFA (Europa): 16 plazas directas





¿Cómo es el formato del nuevo torneo de repechaje al Mundial 2026?

Conmebol - 7° de la clasificación --> Venezuela o Bolivia

- 7° de la clasificación --> Concacaf - Dos mejores segundos de la Ronda Final de clasificación

- Dos mejores segundos de la Ronda Final de clasificación AFC - Ganador de la quinta ronda de clasificación

- Ganador de la quinta ronda de clasificación CAF - Ganador de la segunda ronda de clasificación

- Ganador de la segunda ronda de clasificación OFC - Finalista de la tercera ronda de clasificación --> Nueva Caledonia

Serán seis selecciones participantes en el repechaje intercontinental. Los cuatro equipos que estén peor ubicadas en el ranking FIFA se enfrentarán en semifinales, mientras que los dos mejores posicionados esperarán directamente en las finales. Los vencedores de las finales clasificarán al Mundial 2026.