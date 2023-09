¿Lionel Messi en duda ante Bolivia? Lo que apunta la prensa de Argentina por el estado de 'Leo'

Argentina, luego de vencer a Ecuador con un golazo de tiro libre de Lionel Messi por la fecha 1 de las Eliminatorias 2026, tiene una dura prueba.

Y es que el martes, la Selección de Argentina visitará a Bolivia en la altura de La Paz, una más que dura plaza para los dirigidos por el director técnico Lionel Scaloni. En la previa del cotejo en el Estadio Hernando Siles de La Paz, la prensa albiceleste da cuenta sobre la duda que hay con Lionel Messi.

Resulta que, según Olé, no es segura la presencia de Messi como titular ante el elenco que dirige el entrenador Gustavo Costas, todo por una fatiga.

'Leo' Messi fue titular ante la Selección de Ecuador.

Messi, ¿duda para el Argentina vs. Bolivia en La Paz?

Se indica que 'Leo' está cansado por la seguidilla de partidos que ha tenido con la camiseta del Inter Miami. Desde su llegada al conjunto norteamericano, el exjugador del Barcelona y PSG ha disputado 12 cotejos en 48 días.

Incluso, en su momento el DT Gerardo 'Tata' Martino, quien lo dirige en el estado estadounidense de Florida, remarcó que "en algún momento va a tener que parar para recuperarse".

Además, en el duelo ante Ecuador, Lionel Messi tuvo que ser cambiado en la recta final y fue su mismo DT quien lo confirmó en conferencia de prensa tras el 1-0 en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

"Me pidió el cambio él. Si no, no lo saco. Es evidente. Después evaluaremos a ver qué tiene, pero pidió el cambio", afirmó.

Sobre si está en duda su participación para el duelo contra Bolivia, correspondiente a la segunda jornada de las eliminatorias, Scaloni respondió que "le harán estudios" y que si estos son favorables "jugará" en La Paz.

"Si no está bien, ya veremos qué hacemos. Ya veremos. Es todo muy reciente", comentó el estratega.

