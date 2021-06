Arturo Vidal dio positivo por COVID-19 y no jugará ante Argentina | Fuente: EFE

Arturo Vidal será la gran ausencia de la Selección de Chile para la jornada doble de Eliminatorias Qatar 2022, ante Argentina y Bolivia. El mediocampista dio positivo por COVID-19 y tuvo que ser desafectado de la convocatoria de ‘La Roja’.

Sin embargo, en Chile no se trata de un simple caso de contagio y sobre el mediocampista del Inter de Milán habrá una exhaustiva investigación para tener la certeza de lo sucedido. Arturo Vidal no realizó ninguna cuarentena al llegar a su país, debido al permiso especial que obtienen los deportistas, pero consideran que no haya respetado los protocolos establecidos.

Los días de Arturo Vidal hasta su positivo por COVID-19

Tras acabar la temporada en la Serie A y unas breves vacaciones, llegó su país el 25 de mayo junto a su familia. Aquel día se realizó una prueba PCR que dio negativo y así estaba facultado para integrarse a los trabajos de ‘La Roja’.

Según reveló ‘El Deportivo’, Arturo Vidal esa noche fue a cenar con cuatro personas. Al día siguiente, teniendo libre, grabó un spot comercial, almorzó en un restaurante con amigos y luego acudió un hipódromo.

El jueves 27 de mayo se presentó otra vez a los entrenamientos de Chile y por la tarde fue al hipódromo. El viernes estuvo junto a los futbolistas del equipo de su barrio, del cual es dueño y posterior a ello recibió la vacuna contra el coronavirus. Ese día sintió los primeros síntomas de la enfermedad y luego se confirmaría su positivo por COVID-19.

“Como cualquier persona que llega a nuestro país, tiene que respetar las normas sanitarias. De acuerdo a la investigación, una persona que vulnera esta normativa se arriesga a un sumario sanitario”, dijo la subsecretaria de Salud de Chile, Paula Daza.

Arturo Vidal, figura de la Selección de Chile, está bajo la lupa por la eventual vulneración a la burbuja sanitaria que lo aleja de los partidos por Eliminatorias.





