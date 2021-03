Eliminatorias Qatar 2022: tercera fecha | Fuente: AFP | Fotógrafo: PEDJA MILOSAVLJEVIC

Después de desaprovechar dos goles de ventaja ante Serbia y no llevarse la victoria por una decisión polémica del árbitro, Portugal visita a Luxemburgo, rival ideal para relanzar su campaña en las Eliminatorias Qatar 2022.

En Serbia, la actual campeona de Europa llegó al descanso con dos goles de ventaja, ambos anotados de cabeza. El local igualó en la segunda parte y al final del partido Cristiano Ronaldo superó la salida del arquero Marko Dmitrovic, pero Stefan Mitrovic sacó la pelota cuando claramente había traspasado la línea de gol... El árbitro holandés Danny Makkelie no lo vio, su asistente tampoco y el VAR no se utiliza en esta fase clasificatoria, por lo que el tanto no subió al marcador. ‘CR7’ tiró su brazalete de capitán al césped, consumido por la frustración.

Además, Turquía puede consolidar su primera plaza del grupo G recibiendo a Letonia. Líder inesperado tras sorprender a Holanda en la primera jornada, el combinado otomano se postula como un serio candidato a lograr el billete para Qatar. Se enfrenta a una Letonia que viene de caer precisamente ante Holanda el sábado.

El equipo 'Oranje' no debería tener problemas en su desplazamiento a Gibraltar, cenicienta de la llave, mientras que Noruega, liderada por su dupla estelar Erling Haaland y Martin Odegaard no debe fallar en su visita a Montenegro.

Bélgica, tercera en la última Copa del Mundo de Rusia 2018, empató el sábado en Praga ante una República Checa con la que comparte la cabeza del grupo E. Buscará el triunfo en casa ante Bielorrusia. Los checos se desplazan a Gales, que perdieron en la primera jornada ante Bélgica en el único partido que ha disputado.

Gol no convalidado a Cristiano Ronaldo ante Serbia | Fuente: Sport TV

Eliminatorias Qatar 2022: programación y canales TV





Martes 30 de marzo



11:00 a.m. Azerbaiyán vs. Serbia

11:00 a.m. Chipre vs. Eslovenia

1:45 p.m. Bélgica vs. Bielorrusisa - ESPN Play

1:45 p.m. Croacia vs. Malta - DirecTV Sports

1:45 p.m. Eslovaquia vs. Rusia - DirecTV Sports

1:45 p.m. Luxemburgo vs. Portugal - ESPN 3

1:45 p.m. Gales vs. República Checa - DirecTV Sports

1:45 p.m. Turquía vs. Letonia

1:45 p.m. Montenegro vs. Noruega

1:45 p.m. Gibraltar vs. Holanda





Miércoles 31 de marzo

11:00 a.m. Armenia vs. Rumanía

1:45 p.m. Alemania vs. Macedonia del Norte

1:45 p.m. Andorra vs. Hungría

1:45 p.m. Bosnia – Herzegovina vs. Francia - DirecTV Sports 612 y 1612

1:45 p.m. Escocia vs. Islas Feroe

1:45 p.m. España vs. Kosovo - DirecTV Sports 1613

1:45 p.m. Grecia vs. Georgia

1:45 p.m. Inglaterra vs. Polonia - DirecTV Sports 610 y 1610

1:45 p.m. Irlanda del Norte vs. Bulgaria

1:45 p.m. Liechtenstein vs. Islandia

1:45 p.m. Lituania vs. Italia - ESPN 3

1:45 p.m. Moldavia vs. Israel

1:45 p.m. San Marino vs. Albania

1:45 p.m. Ucrania vs. Kazajistán

