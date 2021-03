Luis Enrique vivió un curioso momento previo al España vs. Kosovo. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Julio Munoz

Este miércoles, España vs. Kosovo fue uno de los partidos que se llevó las miradas por la tercera jornada de las Eliminatorias Qatar 2022 en UEFA. No obstante, también hubo un hecho particular con el director técnico Luis Enrique como protagonista.

Y es que la prensa española reporta que Luis Enrique llegó tarde al Estadio La Cartuja, lugar donde se enfrentaron España vs. Kosovo. ¿Por qué se dio? El motivo es que el entrenador se quedó atrapado una hora en el ascensor del hotel de concentración de 'La Roja'.

El programa Carrusel Deportivo de la Cadena Ser menciona que Luis Enrique, junto a otros seis miembros de su staff en España, quedaron atrapados dentro de un ascensor. El DT se dirigía al bus que lo llevaría al Estadio La Cartuja y en el vehículo ya se encontraban listos sus dirigidos, quienes partieron sin él.

Luis Enrique sueña con llevar a España al Mundial Qatar 2022.

Fueron 60 minutos que estuvieron atrapados. Felizmente, mantuvieron la calma y personal de mantenimiento pudo retirarlos sin problemas.

Es así que, inmediatamente, el también exestratega del Barcelona y Roma se dirigió al recinto. No obstante, cuando llegó el partido ya había empezado. Una anécdota para recordar.

España, para enfrentar a Kosovo, alineó con Unai Simón; M. Llorente; Eric García, Iñigo Martínez, Jordi Alba; Sergi Busquets, Koke, Pedri; Ferra Torres, Dani Olmo y Morata.

Por su parte, la visita formó con UjKani; Vojovoda, Dresevic, Aliti; Hadergjonaj, Halimi, Kryeziu, Kololli; Celina, Rashica y Muriqi.

