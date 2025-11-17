España vs Turquía EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 6 de las Eliminatorias UEFA?

España vs Turquía EN VIVO: sigue la transmisión por la fecha 6 de las Eliminatorias UEFA.

España vs Turquía EN VIVO: se enfrentan este martes 18 de noviembre por la fecha 6 de la fase de grupos de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. El encuentro se disputará en La Cartuja, desde las 2:45 p.m. hora peruana, y será transmitido por ESPN, La1 de TVE, Fox Sports, Disney+ y ViX. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

España vs Turquía: ¿qué necesita la ‘Roja’ para clasificar al Mundial 2026?



España tiene la primera gran opción para clasificar al Mundial 2026. De ganar o empatar, su boleto está listo para la Copa del Mundo. Y si pierde, también. Y es que Turquía deberá no solo ganar, sino golear por más de 14 goles para clasificar directamente al Mundial.

¿Cuándo y dónde juegan España vs Turquía en vivo por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026?



El partido entre España vs Turquía se disputará este martes 18 de noviembre en La Cartuja, Sevilla. El recinto tiene capacidad para 70 000 espectadores.

¿A qué hora juegan España vs Turquía en vivo por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026??



En Perú , el partido España vs Turquía comienza a las 2:45 p.m.

En Alemania, el partido España vs Turquía comienza a las 6:45 p.m.

En Colombia, el partido España vs Turquía comienza a las 2:45 p.m.

En Ecuador, el partido España vs Turquía comienza a las 2:45 p.m.

En Bolivia, el partido España vs Turquía comienza a las 3:45 p.m.

En Venezuela, el partido España vs Turquía comienza a las 3:45 p.m.

En Brasil, el partido España vs Turquía comienza a las 4:45 p.m.

En Argentina, el partido España vs Turquía comienza a las 4:45 p.m.

En Chile, el partido España vs Turquía comienza a las 4:45 p.m.

En Paraguay, el partido España vs Turquía comienza a las 4:45 p.m.

En Uruguay, el partido España vs Turquía comienza a las 4:45 p.m.

¿Qué canal transmite el España vs Turquía en vivo?



El partido entre España vs Turquía se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN, La1 de TVE y Fox Sports. Vía streaming, será transmitido por Disney+ y ViX. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

España vs Turquía: alineaciones posibles

España: Raya; Porro, Cubarsí, Laporta, Cucurella; Meino, Zubimendi, Ruiz; Torres, Baena y Oyarzabal.

Turquía: Cak; Celik, Demiral, Akaydin, Kadioglu; Ozcan, Kokcu; Aydin, Guler, Yildiz; Yilmaz.

