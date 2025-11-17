Jamaica vs Curazao EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 6 de las Eliminatorias Concacaf?

Jamaica vs Curazao EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 6 de las Eliminatorias Concacaf.

Jamaica vs Curazao EN VIVO: se enfrentan este martes 18 de noviembre por la fecha 6 del grupo B de la tercera ronda de las Eliminatorias Concacaf para el Mundial 2026. El encuentro se disputará en el National Stadium de la ciudad de Kingston, desde las 8:00 p.m. hora peruana (8:00 p.m. hora de Jamaica), y será transmitido EN DIRECTO por Paramount+ y YouTube. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Jamaica vs Curazao: ¿qué necesitan para clasificar al Mundial 2026?



Curazao tiene la primera opción de clasificar al Mundial 2026. Con ganar o empatar, el cuadro isleño irá a la Copa del Mundo. Jamaica, en tanto, solo necesita una victoria para estar en el Mundial.

¿Cuándo y dónde juegan Jamaica vs Curazao en vivo por las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026?



El partido entre Jamaica y Curazao se disputará este martes 18 de noviembre en el National Stadium de Kingston. El recinto tiene capacidad para 35 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Jamaica vs Curazao en vivo por las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026?

En Jamaica , el partido Jamaica vs Curazao comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Jamaica vs Curazao comienza a las 8:00 p.m. En Curazao , el partido Jamaica vs Curazao comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Jamaica vs Curazao comienza a las 9:00 p.m. En Perú , el partido Jamaica vs Curazao comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Jamaica vs Curazao comienza a las 8:00 p.m. En Colombia, el partido Jamaica vs Curazao comienza a las 8:00 p.m.

En Ecuador, el partido Jamaica vs Curazao comienza a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el partido Jamaica vs Curazao comienza a las 9:00 p.m.

En Venezuela, el partido Jamaica vs Curazao comienza a las 9:00 p.m.

En Brasil, el partido Jamaica vs Curazao comienza a las 10:00 p.m.

En Argentina, el partido Jamaica vs Curazao comienza a las 10:00 p.m.

En Chile, el partido Jamaica vs Curazao comienza a las 10:00 p.m.

En Paraguay, el partido Jamaica vs Curazao comienza a las 10:00 p.m.

En Uruguay, el partido Jamaica vs Curazao comienza a las 10:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Jamaica vs Curazao comienza a las 7:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Jamaica vs Curazao comienza a las 9:00 p.m.

¿Qué canal transmite el Jamaica vs Curazao en vivo?



El partido entre Jamaica vs Curazao será transmitido EN VIVO por TV a través de Paramount+. Vía streaming, se podrá ver por YouTube Concacaf.

Jamaica vs Curazao: alineaciones posibles

Jamaica: Blake; Leigh, Pinnock, King, Holgate; Hayden, Russell, Cephas; Reid, Gray y Burrell.

Curazao: Room, Floranus, Obispo, van Eijma, Sambo, Comenencia, Bacuna, Bacuna, Gorré, Kastaneer, Sontje.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis