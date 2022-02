Gustavo Alfaro | Fuente: AFP | Fotógrafo: RODRIGO BUENDIA

Ecuador llegó a Lima con toda la intención de sellar su clasificación al Mundial de Qatar 2022, pero no lo logró. Pese a que sorprendió a Perú en el arranque, 'la Tri' no pudo llevarse tres puntos del Estadio Nacional. Tan solo consiguió una unidad, que no le permitió asegurar un cupo directo a la Copa del Mundo.

Pese a tendrá que esperar la próxima jornada doble, el seleccionador de Ecuador, Gustavo Alfaro, afirmó que el empate de 1-1 frente a Perú "es bueno", pero no están felices.

"El punto es bueno, pero nosotros no estamos felices porque empatamos un partido en condición de visitante, eso en otro tiempo Ecuador lo habría festejado mucho, pero tenemos una sensación ambigua porque queríamos ganar el partido", remarcó Alfaro en la rueda de prensa posterior al partido.



Alfaro remarcó que Ecuador llegó a Lima "a buscar la clasificación y a ganar", de la misma manera que lo hizo en el partido que empató a 1-1 con Brasil el pasado viernes, en Quito.



El seleccionador enfatizó, sin embargo, que tiene "esa sensación de saber que prácticamente están" en el Mundial, pero aún existe la posibilidad de que puedan perder el tercer o cuarto puesto, aunque para eso "tendría que pasar una tragedia".



"Nos queda seguir pelando la fecha de marzo para cerrar la eliminatoria como Ecuador se lo merece", dijo antes de añadir que ante Perú debieron aprovechar las oportunidades que tuvieron al inicio del segundo tiempo "para liquidar el partido".



Con el resultado obtenido este martes en Lima, Ecuador aplazó, con 25 puntos, su muy posible clasificación al Mundial de Catar, mientras que los peruanos sumaron 20 unidades y quedaron en la quinta posición que da derecho a disputar la repesca mundialista.



Los goles del intenso encuentro de la decimosexta jornada de eliminatorias fueron anotados por el delantero ecuatoriano Michael Estrada, a los 2 minutos, y por el media punta peruano Edison Flores, a los 69.



En la decimoséptima y penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas, que se jugará el 24 de marzo, Perú visitará a Uruguay, y Ecuador a la ya eliminada selección de Paraguay.