Colombia no levanta cabeza en las Eliminatorias Qatar 2022 y la derrota en el Metropolitano de Barranquilla frente a la Selección Peruana le costó salir de la zona de clasificación, cuando apenas restan solo tres jornadas en la competición.

Tras obtener el tercer lugar en la Copa América 2021, los de Reinaldo Rueda apuntaban a consolidarse en las Eliminatorias, pero no ganaron en sus últimos seis partidos y tampoco pudieron marcar goles. Aquel factor también lo padeció contra Perú, pues generó 30 ocasiones de ataque y apenas do remantes directos al arco, los cuales no convirtió.

Ante el mal momento de Colombia, una de sus figuras como James Rodríguez se pronunció a través de su cuenta de Instagram y manifestó que seguirán dando pelea en las Eliminatorias.

“Nunca me he rendido, nunca me rendiré. Confío en mis compañeros y lucharemos hasta el final, siempre entregando el alma”, escribió el mediocampista que milita en el fútbol qatarí.

Colombia se aleja del Mundial Qatar 2022

Luego del pitazo final en Barranquilla con el triunfo de la Selección Peruana, la hinchada local cargó en insultos y silbidos contra Colombia y aunque James Rodríguez hizo un gesto pidiendo la calma, no logró acabar con el malestar a los aficionados.

Colombia se ubica en el sexto lugar de las Eliminatorias Qatar 2022 con 17 puntos, dos por debajo de Uruguay y a tres de Perú. En las jornadas restantes visitará a Argentina en Buenos Aires, luego recibirá a Bolivia y cerrará contra Venezuela.

La última vez que los ‘cafeteros’ no clasificaron al Mundial fue para Sudáfrica 2010. En Brasil 2014 alcanzó los cuartos de final, mientras en Rusia 2018 llegaron hasta octavos.





