Lionel Messi todavía sufre problemas musculares a pocas semanas del Perú vs Argentina

En Argentina ya muestran preocupación por el caso de Lionel Messi. Y es que, a pocas semanas del reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas, el delantero de 36 años aún no se recupera totalmente de sus problemas musculares que lo marginaron de los últimos partidos de Inter Miami.

Messi no juega desde el 20 de septiembre cuando se retiró lesionado a los 37 minutos en el duelo ante Toronto FC y desde esa fecha se perdió los choques ante Orlando City y Dynamo en la final de la US Open Cup. Ahora también figura como duda para el trascendental partido ante New York City.

Javier Morales, asistente del entrenador Gerardo Martino, señaló que con Messi van "día a día" y que hasta el final lo esperaron para que juegue un parte de la final de la US Open Cup.

"No se pudo, es comunicación con el médico y más que nada con Leo, que hoy se va a entrenar y va a probar. Veremos si está disponible para mañana", declaró.

Este compromiso es clave para Inter Miami de cara a su clasificación a los 'playoff' en la MLS. Cuenta con 32 puntos tras 29 encuentros en la MLS mientras que el New York City, noveno en el Este (la última plaza que da pase a las eliminatorias), cuenta con 37 puntos después de 31 partidos.

Lionel Messi en el Inter Miami. | Fuente: AFP

El calendario de Messi

Desde que llegó a Estados Unidos proveniente de PSG, Lionel Messi tuvo un calendario apretado, ya que en solo dos meses disputó 12 partidos con un balance de 11 goles que incluye la Leagues Cup, que es la primera conquista del joven club estadounidense.

El 'Tata' Martino se mostró cauto y prefirió que Messi descanse en la final de la US Open Cup. "A partir de hoy iremos partido a partido definiendo la situación para ver en qué momento el departamento médico nos dice que el está en condiciones de jugar sin correr riesgos", sosutuvo.

De esta manera, la leyenda de Barcelona no se encuentra en un buen momento físico a pocos días de la convocatoria de Lionel Scaloni para enfrentar a Paraguay el 12 de octubre y a Perú el día 17 en Lima.

En el arranque de las Eliminatorias, Argentina ganó 1-0 a Ecuador con golazo de tiro libre de Messi, que estuvo ausente en el triunfo de la Albiceleste contra Bolivia en La Paz.

