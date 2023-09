Inter Miami vs. Houston EN VIVO: con Messi en duda, se miden por la final de la US Open Cup

Inter Miami vs. Houston Dynamo se enfrentarán EN VIVO en partido correspondiente a la final de la US Open Cup 2023. No está segura la presencia de Lionel Messi en el conjunto titular que dirige el director técnico Gerardo Martino

El duelo del Inter Miami contra el Houston Dynamo está programado para el miércoles 27 de septiembre en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale. 'Leo' arrastra problemas físicos en las últimas semanas y será esperado hasta el último minuto por el 'Tata' Martino en el elenco rosa.

Tanto Messi como Jordi Alba, ambos baja el domingo ante el Orlando City en la jornada de la MLS, no estuvieron presentes en los primeros 15 minutos del entrenamiento del martes que estuvieron abiertos a la prensa.

Inter Miami vs. Houston Dynamo: horarios en el mundo

Perú: 7:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

México: 6:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Chile: 9:30 p.m.

Estados Unidos (Florida): 8:30 p.m.

Martino explicó que el problema de Messi no requiere de operación sino de determinar el periodo de descanso que se necesita para su total recuperación.

"En un partido de liga no correríamos ningún tipo de riesgo. Pero es una final, 90 o 120 minutos que te separan de un nuevo título y tiene lógica que esperemos lo que tengamos que esperar y corramos los riesgos que tengamos que correr. Si fuera otro partido no correríamos ningún riesgo", admitió.

En días anteriores, Martino señaló que Messi ha padecido fatiga muscular y molestias por una cicatriz de una antigua lesión.

El argentino, de 36 años, estuvo ausente del partido de eliminatorias mundialistas de Argentina en Bolivia del 12 de septiembre y de otro del Inter Miami en Atlanta. El 20 de septiembre Messi fue titular contra Toronto pero tuvo que ser sustituido antes del descanso, al igual que Alba.

El club de Florida ha vivido unos últimos dos meses frenéticos desde la llegada en julio de Messi, quien impulsó a la franquicia hasta alcanzar su primer título en la Leagues Cup, el torneo conjunto con la liga mexicana, y reengancharse a la lucha por clasificar a los playoffs de la MLS.

Houston Dynamo, por su parte, ocupa la cuarta posición del Oeste liderado por su pareja de mediocampistas latinoamericanos, el mexicano Héctor Herrera y el panameño Adalberto Carrasquilla.

Inter Miami vs. Houston Dynamo: posibles alineaciones

Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés, Kamal Miller, Noah Allen; Sergio Busquets, Dixon Arroyo, Benjamin Cremaschi, Robert Taylor; Josef Martínez y Leonardo Campana.

Houston Dynamo: Steve Clark; Franco Escobar, Ethan Bartlow, Teenage Hadebe, Brad Smith - Luis Alberto Caicedo, Héctor Herrera, Nelson Quiñones, Adalberto Carrasquilla - Sebastian Kowalczyk e Ibrahim Aliyu.

¿Dónde ver el Inter Miamo ante Houston Dynamo vía TV por US Open Cup?

Será transmitido por la plataforma streaming Apple TV. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias del partido. (AFP)

