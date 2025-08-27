Quieren hacer historia: Venezuela anunció sus convocados para las dos últimas fechas de las Eliminatorias

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con rostros nuevos. Fernando Batista, técnico de la Selección de Venezuela, dio a conocer la lista de convocados para los encuentros ante Argentina y Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas.

Entre las principales novedades están el delantero Kevin Kelsy y el volante Carlos Faya. Además, el estratega sumó al arquero Cristopher Varela, el defensor Ronald Hernández y al mediocampista Daniel Pereira.



Entre las principales ausencias están Yangel Herrera, quien quedó fuera de la convocatoria debido a una lesión, y de Jhonder Cádiz, quien tiene una fractura en el tercer metatarsiano del pie derecho.



La Vinotinto, que busca clasificarse por primera vez en su historia para una Copa del Mundo, ocupa el séptimo lugar con 18 puntos, solo una posición por debajo de Colombia, sexta con 22.



Venezuela visitará a Argentina el próximo 4 de septiembre en el Estadio Monumental y luego recibirá a Colombia el 9 de septiembre en el Estadio Monumental de Maturín.

Lista de convocados de Venezuela para partidos contra Argentina y Colombia

Arqueros: Rafael Romo (Universidad Católica), Wuilker Faríñez (Águilas Doradas), Alain Baroja (Always Ready) y Cristopher Varela (Deportivo La Guaira).

Defensas: Jon Aramburu (Real Sociedad), Alexander González (Emelec), Nahuel Ferraresi (São Paulo), Josua Mejías (Debreceni Vasutas), Jhon Chancellor (Universidad Católica), Wilker Ángel (Juventude), Christian Makoun (Levski Sofía), Carlos Vivas (La Equidad), Miguel Navarro (Talleres) y Roland Hernández (Atlanta United).

Volantes: Carlos Faya (Deportivo La Guaira), José Martínez (Corinthians), Tomás Rincón (Santos), Cristian Cásseres (Toulouse), Leonardo Flores (Bucaramanga), Daniel Pereira (Austin FC), Jorge Yriarte (WKS Slask Wroclaw), Eduard Bello (Universidad Católica), David Martínez (Los Ángeles), Yefferson Savarino (Botafogo), Telasco Segovia (Inter Miami), Yeferson Soteldo (Fluminense), Gleiker Mendoza (Kryvbas), Jhon Murillo (América de Cali) y Matías Lacava (Ulsan HD).

Delanteros: Salomón Rondón (Real Oviedo), Kevin Kelsy (Portland Timbers) y Josef Martínez (San José Earthquakes).

