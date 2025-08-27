Últimas Noticias
¿La última eliminatoria de Yoshimar Yotún? Volante de la Selección Peruana respondió previo a partidos

Yoshimar Yotún ha jugado un Mundial con la Selección Peruana.
Yoshimar Yotún ha jugado un Mundial con la Selección Peruana.
Renzo Castillo Lazo

Renzo Castillo Lazo

·

Yoshimar Yotún está en la lista de la Selección Peruana para los cotejos contra Uruguay y Paraguay en Montevideo y Lima, respectivamente.

Por los seis puntos. Perú, en este próximo mes de septiembre, jugará ante Uruguay y Paraguay en lo que serán las dos últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

A sus 35 años de edad, Yoshimar Yotún fue convocado por el entrenador Óscar Ibáñez para el reinicio de las Eliminatorias 2026. Vuelve a la Selección Peruana luego de una larga lesión y en la previa de los próximos cotejos se le preguntó -en conferencia de prensa- en relación si este es su último proceso clasificatorio a una Copa del Mundo.

"No sé si esta sea mi última porque me siento bastante bien. Mientras esté bien, siempre voy a tener mi cabeza puesta en la selección. No depende de mí, sino del comando técnico", dijo Yotún.

Yotún tiene pasado con la camiseta de Orlando City.
Yotún tiene pasado con la camiseta de Orlando City.

Yoshimar Yotún se tiene fe

Además, pese al mal momento de la bicolor, declaró que pelearán hasta el final para buscar la clasificación.

"Sabemos que estos dos partidos son muy importantes porque hay posibilidad de meternos al repechaje. Estamos convencidos que lo podemos sacar adelante", remarcó el popular 'Yoshi'.

Luego, el volante de Perú mostró su felicidad por volver al 'equipo de todos'. Ahora, depende del entrenador Óscar Ibañez si es que tiene minutos en los dos duelos que se vienen de local y visitante.

"Disfruto cada entrenamiento al máximo y me mantengo positivo. Siempre estuvo convencido que me iba a recuperar y una de mis metas era que si jugaba podía regresar a la selección. Ha pasado bastante tiempo porque fue una lesión complicada", añadió Yotún.

¿Quiénes son los convocados de Perú para los partidos con Uruguay y Paraguay?

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City - USA), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Carlos Cáceda (Melgar).

Defensas: Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Trauco (Alianza Lima), Luis Abram (Sporting Cristal), César Inga (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors - ARG), Oliver Sonne (Burnley - ING), Marcos López (Copenhague - DIN) y Matías Lazo (Melgar).

Volantes: Renato Tapia (Al Wasl - EAU), Erick Noriega (Gremio), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal), Christofer Gonzales (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario), Sergio Peña (Alianza Lima) y Alessandro Burlamaqui (Alianza Lima).

Delanteros: José Rivera (Universitario) Andy Polo (Universitario), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Luis Ramos (América de Cali - COL), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - CAN), Joao Grimaldo (Riga FC - LET).

Yoshimar Yotún Selección Peruana Eliminatorias 2026 Eliminatorias Sudamericanas

