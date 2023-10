Vuelve el 'Pistolero': Bielsa reservó a Luis Suárez en la convocatoria de Uruguay para las Eliminatorias

‘Bombazo’ en Montevideo. Con la proximidad de una nueva fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, Uruguay tendrá la posibilidad de contar nuevamente con una de sus leyendas: Luis Suárez entró en los planes del entrenador Marcelo Bielsa.

Ovación informó que el nombre de Luis Suárez, el goleador histórico de la ‘Celeste’, fue reservado por Marcelo Bielsa apuntando a los partidos frente a Argentina y Bolivia por las Eliminatorias.

En lo que va del certamen clasificatorio, el técnico no citó al ‘Pistolero’, sobre quien dijo cuando asumió el cargo de seleccionador que se comunicaría con él para conocer su posición de continuar representando a Uruguay, aunque finalmente dicho contacto no se produjo.

"Cuando comencé a trabajar, (Edinson) Cavani expresó que su tiempo en la selección no se había terminado como también lo hizo Luis Suárez. Con esas dos informaciones no necesité hablar con ellos. Se volvieron, desde mi punto de vista, jugadores convocables”, expresó en setiembre pasado Marcelo Bielsa sobre el caso del ‘9’.

Luis Suárez regresa a Uruguay

Luis Suárez, que con 36 años pertenece al Gremio de Brasil, marcha en el cuarto lugar del Brasileirao y se mantiene a la expectativa de pelear por el título. El ‘Pistolero’ es el máximo anotador y el que brindó más asistencias en el conjunto de Porto Alegre en este torneo.

En los últimos diez partidos, Lucho registra seis goles y cinco asistencias, cifras importantes que le permiten aparecer en el radar de Marcelo Bielsa para potenciar el ataque ‘charrúa’.

Uruguay viene de cerrar una gran doble fecha en octubre por las Eliminatorias Sudamericanas: empató 2-2 ante Colombia en Barranquilla y luego superó 2-0 a Brasil en el Estadio Centenario.

La selección uruguaya volverá a tener acción por las Eliminatorias el próximo jueves 16 de noviembre ante Argentina en La Bombonera y cinco días después recibirá a Bolivia en Montevideo.

Luis Suárez, histórico de Uruguay

Desde su debut en 2007 hasta el Mundial Qatar 2022, cuando jugó por última vez con la camiseta celeste, Luis Suárez marcó 68 goles en 137 partidos disputados. Además, ganó la Copa América 2011 de la mano del ‘Maestro’ Tabárez y estuvo presente en cuatro Copas del Mundo: 2010, 2014, 2018 y 2022.

Aunque no explicó los motivos puntuales de su decisión, el Marcelo Bielsa aseguró que no debe darle explicaciones a nadie. "Mi obligación es decidir a quién debo convocar. No quiero argumentar por qué un jugador no es convocado. Por supuesto que Suárez y Cavani tienen una jerarquía que los diferencia”, explicó en su momento Bielsa.

Así como Luis Suárez ha sido reservado para las próximas jornadas de las Eliminatorias, el periodista Leandro Aguilera detalló que Edinson Cavani, que jugará la final de la Copa Libertadores con Boca Juniors, también están en la prelista de Marcelo Bielsa.

