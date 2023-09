Marcelo Bielsa y su tajante respuesta sobre el supuesto penal no cobrado a Uruguay en partido ante Ecuador

El director técnico de la Selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, opinó sobre el supuesto penal no cobrado a su equipo en los minutos finales de la derrota ante Ecuador por 2 a 1 por la fecha 2 de la Eliminatorias 2026.

En dicha acción, el arquero ecuatoriano Hernán Galíndez chocó con Facundo Torres, dejando un aparatoso choque que fue reclamado por el equipo visitante como falta y, por ende, penal, lo que pudo haber significado el empate para los ‘charrúas’.

Sin embargo, mucho más sereno, Bielsa puso los puntos sobre las íes y describió la jugada en la conferencia posterior al encuentro.

“Son reclamos por observar una jugada de manera más favorable para nosotros que la decisión del árbitro, pero son cosas sin trascendencia. El árbitro acierta y se equivoca, pero no nos perjudicó. No veo que haya tenido ningún peso que desnivelara o influyera en el resultado final. Lo que sí, como estábamos a un gol de diferencia, hay algunas jugadas que las reclamamos. Es algo natural producto que el partido se iba y el empate no llegaba”, señaló a la prensa.

Para el entrenador, Uruguay pudo haber conseguido un excelente primer tiempo, pero no consiguió “fluidez” en el juego.

"Vi claramente que el partido en el primer tiempo fue muy accesible, porque no era difícil defender y entonces disponíamos de pelotas para atacar, aunque no conseguimos fluidez. En el segundo tuvimos más la pelota, estuvimos más en el campo rival, pero tampoco tuvimos claridad. No tuvimos fantasía para desnivelar y crear opciones de gol”, señaló.

La jugada de la polémica

Con un gol abajo, no fue difícil ver la molestia de los jugadores uruguayos ante la jugada.

Caso similar fue la reacción de los antiguos jugadores de la selección como Luis Suarez, quién calificó de ‘increíble’ la falta.

Pese a la victoria, la Selección de Ecuador aún no suma en la tabla de clasificación por el caso Byron Castillo que hizo que la 'Tri' empezara las Eliminatorias para el Mundial 2026 con -3 puntos.

Ecuador acabó la segunda jornada de las eliminatorias sudamericanas con 0 puntos, mientras que Uruguay se quedó con las 3 unidades conseguidas gracias a su triunfo sobre Chile por 3-1 en la primera fecha.