Técnico nigeriano acusó a jugadores de RD Congo de hacer vudú durante tanda de penales en la repesca para el Mundial 2026

De no creer. Eric Chelle, técnico de Nigeria, acusó a los jugadores de República Democrática del Congo de practicar vudú durante la tanda de penales que le dieron la victoria contra su equipo en la final de los playoffs de la repesca africana para el Mundial 2026.

Las superáguilas abrieron el marcador a los 3 minutos por medio de Frank Onyeka. Sin embargo, la alegría duró poco, pues Meschak Elia empató el partido promediando los 30 minutos, llevando el encuentro hasta la prórroga y tanda de penales. Y es aquí donde empezaron los problemas.

“During all the penalties, the guy from DR Congo did some voodoo.”



Nigeria head coach Éric Chelle explains why tempers flared between him and the DR Congo staff at the end of the World Cup playoff final. pic.twitter.com/nMyTIcqlTT — ESPN Africa (@ESPNAfrica) November 17, 2025

Acusaciones del técnico de Nigeria hacia RD Congo

Cuando Chancel Mbemba marcó el penal decisivo que le dio la clasificación al repechaje internacional a RD Congo, Eric Chelle encaró a varios miembros del cuerpo técnico rival, incluido al técnico Sebastien Desabre, tanto así que tuvo que ser separado por miembros del cuerpo técnico de Nigeria.

Tras el partido, el estratega de Nigeria encaró a los periodistas por no preguntarle a su colega de RD Congo sobre el incidente, para luego lanzar una fuerte acusación.

"Unos tipos de República Democrática del Congo estaban practicando el marabú" (especie de curandero a quien se le atribuye poderes espirituales). Durante todos los penaltis, los jugadores del Congo estaban haciendo algún tipo de vudú”, indicó el estratega.

