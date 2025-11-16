Últimas Noticias
Técnico nigeriano acusó a jugadores de RD Congo de hacer vudú durante tanda de penales en la repesca para el Mundial 2026

Técnico nigeriano acusó a los jugadores de RD Congo de practicar vudú en tanda de penales.
Técnico nigeriano acusó a los jugadores de RD Congo de practicar vudú en tanda de penales. | Fuente: EFE | Fotógrafo: JALAL MORCHIDI
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

RD Congo venció en tanda de penales a Nigeria y jugará el repechaje internacional rumbo al Mundial 2026.

De no creer. Eric Chelle, técnico de Nigeria, acusó a los jugadores de República Democrática del Congo de practicar vudú durante la tanda de penales que le dieron la victoria contra su equipo en la final de los playoffs de la repesca africana para el Mundial 2026.

Las superáguilas abrieron el marcador a los 3 minutos por medio de Frank Onyeka. Sin embargo, la alegría duró poco, pues Meschak Elia empató el partido promediando los 30 minutos, llevando el encuentro hasta la prórroga y tanda de penales. Y es aquí donde empezaron los problemas.

Acusaciones del técnico de Nigeria hacia RD Congo

Cuando Chancel Mbemba marcó el penal decisivo que le dio la clasificación al repechaje internacional a RD Congo, Eric Chelle encaró a varios miembros del cuerpo técnico rival, incluido al técnico Sebastien Desabre, tanto así que tuvo que ser separado por miembros del cuerpo técnico de Nigeria.

Tras el partido, el estratega de Nigeria encaró a los periodistas por no preguntarle a su colega de RD Congo sobre el incidente, para luego lanzar una fuerte acusación. 

"Unos tipos de República Democrática del Congo estaban practicando el marabú" (especie de curandero a quien se le atribuye poderes espirituales). Durante todos los penaltis, los jugadores del Congo estaban haciendo algún tipo de vudú”, indicó el estratega.

Selección de Nigeria Selección de RD Congo Eric Chelle

