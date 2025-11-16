Nigeria vs. RD Congo EN VIVO vía FIFA+: juegan por la clasificación al repechaje del Mundial 2026

Nigeria vs. RD Congo EN VIVO: se enfrentan este domingo 16 de noviembre en el Estadio Moulay Hassan, en Rabat (Marruecos), desde las 2:00 p.m. (hora peruana) por la final de los playoffs de las Eliminatorias de África 2026. La transmisión del compromiso podrá seguirse por FIFA+. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





► Partidos de hoy, domingo 16 de noviembre del 2025: revisa la programación de la fecha

► Jean Ferrari le responde fuerte a Gareca: "A la selección la defenderemos todos los que la queremos bien"

Nigeria vs RD Congo en vivo - minuto a minuto

Sigue las incidencias del partido Nigeria vs RD Congo en vivo este domingo 16 de noviembre en el Estadio Moulay Hassan por la final de los playoffs de las Eliminatorias de África, a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana). No te pierdas el minuto a minuto con RPP.pe.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Nigeria vs. RD Congo: ¿cómo llegan a la final de los playoffs de las Eliminatorias CAF 2026?

Nigeria accedió al último partido de los playoffs por un lugar en el repechaje del Mundial 2026 tras derrotar 4-1 en las ‘semis’ a Gabón. Por su lado, RD Congo superó a Camerún por el marcador de 1-0.

¿Cuándo y dónde juegan Nigeria vs Congo EN VIVO por la final de los playoffs de las Eliminatorias CAF 2026?

El partido de Nigeria contra el seleccionado de RD Congo está programado para el domingo 16 de noviembre en el Estadio Moulay Hassan, en Rabat (Marruecos). El recinto tiene una capacidad para recibir a 15 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Nigeria vs RD Congo EN VIVO por la final de los playoffs de las Eliminatorias CAF 2026?

En Perú , el partido Nigeria vs. RD Congo comienza a las 2:00 p.m.



, el partido Nigeria vs. RD Congo comienza a las 2:00 p.m. En España, el partido Nigeria vs. RD Congo comienza a las 8:00 p.m.



En Chile, el partido Nigeria vs. RD Congo comienza a las 4:00 p.m.



En Argentina, el partido Nigeria vs. RD Congo comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Nigeria vs. RD Congo comienza a las 3:00 p.m.

En Colombia, el partido Nigeria vs. RD Congo comienza a las 2:00 p.m.

En Ecuador, el partido Nigeria vs. RD Congo comienza a las 2:00 p.m.



En Bolivia, el partido Nigeria vs. RD Congo comienza a las 3:00 p.m.



En Uruguay, el partido Nigeria vs. RD Congo comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido Nigeria vs. RD Congo comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Nigeria vs. RD Congo comienza a las 4:00 p.m.



En México (CDMX), el partido Nigeria vs. RD Congo comienza a la 1:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Nigeria vs. RD Congo comienza a la 1:00 p.m.

¿Dónde ver Nigeria vs. RD Congo EN VIVO por TV?

El partido Nigeria vs. RD Congo será transmitido EN VIVO en Perú y todo el mundo vía streaming por FIFA+. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Nigeria vs RD Congo: alineaciones posibles

Nigeria: S. Nwabali; B. Osayi-Samuel, B. Fredrick, C. Bassey, Z. Sanusi; A. Adams, W. Ndidi ©, A. Iwobi; Samuel Chukwueze, Victor Osimhen y Ademola Lookman.

RD Congo: Mpasi-Nzau; Axel Tuanzebe, Mbemba, Moutoussamy, Kayembe; Mbuku, Bongonda, Pickel; Aaron Wan-Bissaka, Cédric Bakambu y Sadiki.

Nigeria vs. RD Congo: últimos resultados

13/11/2025 | Nigeria 4-1 Gabón – Playoff Eliminatorias África

14/10/2025 | Nigeria 4-0 Benín – Eliminatorias África

10/10/2025 | Lesoto 1-2 Nigeria – Eliminatorias África





13/11/2025 | Camerún 0-1 RD Congo – Playoff Eliminatorias África

14/10/2025 | RD Congo 1-0 Sudán – Eliminatorias África

10/10/2025 | Togo 0-1 RD Congo – Eliminatorias África