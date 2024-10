Ruggeri defendió a Gareca y arremetió contra Arturo Vidal: "¿Por qué hace dos Mundiales que no van si eran tan fenómenos?"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección de Chile no atraviesa un buen nivel y su seleccionador, el argentino Ricardo Gareca, está en el centro de las críticas. Uno de sus mayores críticos es Arturo Vidal, que no es considerado en la 'Roja' desde la llegada del 'Tigre'.

Gareca no tiene en sus planes a Vidal, que comenzó con sus criticas al exseleccionador de Perú tras no ser convocado para la Copa América 2024 ni para los duelos ante Argentina y Chile.

Los malos comentarios de Vidal provocaron que Óscar Ruggeri defienda a Gareca, a quien le une una larga amistad.

"Es increíble la verdad. Le voy a contestar, es muy simple. Él dijo ‘otro Mundial afuera’ y por qué con 8 años menos o 4 años menos no fuiste al Mundial si eras y eran tan fenómenos”, comenzó el campeón mundial en ESPN F90.

Ruggeri, además, recordó que "hace dos Mundiales que no van". "Más a mi favor. ¿Ahora se la agarran con Gareca que no los llamó? Es increíble, tendrían que haber pensado todo lo que no hicieron antes, si no van a los Mundiales. Trajeron un técnico para tatar de ir al Mundial, es muy sencillo. Vidal, querido. Vidalcito, era 10 años antes, pichón", apuntó.

"Ahora, si vos venías 10 años jugando Mundiales, bueno, hasta yo lo llamo a Gareca y le digo ‘che, ponelos a estos tipos’, pero hace dos Mundiales que no van con las grandes camadas y Vidal en su plenitud, con ese jopo bárbaro. Están tratando de cortar esa racha y poner a Chile en un Mundial, es muy sencillo”, culminó.

