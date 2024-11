Aprendimos a defender, pero seguimos sin sumar: el 1x1 de la derrota de Perú ante Argentina por las Eliminatorias

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Saber defender es vital para obtener buenos resultados en el fútbol. Pero, no todo es defender, más aún cuando tu equipo, en 11 partidos de clasificatorias, antes del encuentro con Argentina, solo ha marcado tres goles.

Sí, es verdad, Perú ha mejorado en la línea defensiva. De hecho, el tridente Araujo-Zambrano-Callens es el más sólido de todo el esquema de Jorge Fossati. Y, ante Argentina, no fue la excepción. El problema es la línea ofensiva.

La Bicolor no encuentra el rumbo. No hay conexión entre la volante y la delantera. Es más, se siente que estilo de juego no le permite a los futbolistas generar ataques de peligro.

El único que puede generar fútbol en la Selección es Sergio Peña, pero solo no puede hacer nada. Paolo Guerrero ya no es el mismo de antes y su dupla de ataque, hoy Alex Valera, hizo todo menos atacar.

Aquí, el 1x1 de Perú en su derrota ante Argentina por la fecha 11 de las Eliminatorias.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

El 1x1 de Perú tras su caída en Argentina

Pedro Gallese: el arquero tuvo una noche tranquila, a pesar del gol de Lautaro Martínez. Las veces que fue exigido, respondió bien.

Miguel Araujo: cumplió una buena labor en defensa. No dejó que Julián Álvarez juegue con tranquilidad.

Carlos Zambrano: el defensa de Alianza Lima se mostró seguro. Ganó por arriba y anticipó muy bien a los delanteros argentinos.

Alexander Callens: de los tres centrales, fue el más flojo. Las jugadas más peligrosas de Argentina, sobre todo en el primer tiempo, llegaron por su sector. Salió en la foto en el gol de Argentina.

Andy Polo: el extremo no tuvo un buen partido. Estuvo más pendiente en la defensa que en el ataque.

Oliver Sonne: estuvo perdido en el partido. No fue el mismo que en el partido contra Chile. Nunca se juntó con Andy Polo para generar jugadas de ataque.

Jesús Castillo: el volante de marca tuvo un partido correcto. Retrocedió bien y, muchas veces, se convirtió en un central más para cerrar los ataques por el medio.

Sergio Peña: fue el que más intentó con el balón. No se escondió y asumió los pocos ataques que intentó la Bicolor.

Luis Advíncula: se vio incómodo en su posición. En el primer tiempo se vio superado en varias ocasiones. En el segundo se paró mejor, pero atacó muy poco.

Alex Valera: el jugador de Universitario tuvo una labor sacrificada. Se dedicó más apoyar a Luis Advíncula en defensa que en atacar.

Paolo Guerrero: el atacante estuvo solo en su posición. Peleó todo el partido con los centrales y no tuvo ninguna jugada clara de peligro.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis