Llamado de emergencia: Argentina convocó a Giuliano Simeone para partido contra Perú por Eliminatorias

La Selección Argentina no viene atravesando un buen momento. La derrota ante Paraguay (2-1) sacó a relucir los problemas que tiene Lionel Scaloni para armar su once inicial.

Una de las principales razones son las constantes lesiones de sus jugadores. Para el partido con Perú, por ejemplo, no contará con Nahuel Molina, por lo que ha tenido que llamar a un jugador para cubrir el puesto del lateral volante.

A través de sus redes sociales, la albiceleste dio a conocer la convocatoria de Giuliano Simeone, futbolista del Atlético de Madrid, en reemplazo de su compañero de equipo.

"El jugador Nahuel Molina sufrió una molestia en la cara posterior del muslo derecho y será baja para el próximo partido. Se suma Giuliano Simeone", escribió la Selección Argentina en su cuenta de X.

#SelecciónMayor El jugador Nahuel Molina sufrió un molestia en la cara posterior del muslo derecho y será baja para el próximo partido. Se suma Giuliano Simeone. pic.twitter.com/NaZkgnOGd8 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 16, 2024

Lionel Scaloni habló sobre la Selección Peruana

El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, salió en defensa de sus pupilos tras caer por 2-1 ante Paraguay. "No estoy acá para criticar a mis jugadores. Estoy para apoyarlos", declaró Scaloni en conferencia de prensa.

"Sabíamos que iba a ser un partido complicado y ya está", dijo al tratar de quitar hierro al resultado.



"Lo intentamos, que es lo importante. Lo fuimos intentando a nuestra manera, no se pudo. Hay que felicitar al rival y eso es evidente que han defendido bien y tienen gente experta", complementó Scaloni.



Sobre el arbitraje, admitió que puede "decir un montón de cosas", pero se abstuvo de hacerlo para que la gente "no la interprete como una excusa". "Ya está, ya pasó y todos vimos lo que pasó en la cancha; eso para nada tiene que ver con el resultado que Paraguay ganó", reconoció.



De cara al compromiso ante Perú, anticipó que le ocupa "corregir" y "mirar las cosas que se pueden mejorar". No obstante, dijo que se trata de un rival "que va a ser totalmente diferente a este, juega de otra manera, con un sistema diferente" y reconoció que "tiene su dificultad, como son las eliminatorias sudamericanas".

