Perú vs. Chile Sub 20: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el amistoso internacional en Santiago?

Perú vs. Chile Sub 20 EN VIVO: se enfrentan este domingo 17 de noviembre en el estadio Elías Figueroa, en Valparaíso (Chile), desde las 4:00 p.m. (hora peruana) por amistoso internacional Sub 20. La transmisión del compromiso podrá seguirse por Chilevision y ESPN. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

¿Cómo le fue a Perú y Chile Sub 20 en sus amistosos internacionales?

La Selección Peruana comenzó su gira internacional de noviembre en Uruguay, donde enfrentó en dos amistosos a la Celeste. El elenco dirigido por 'Chemo' Del Solar ganó el primer partido por 2-1 y luego consiguió un empate sin goles. Por su parte, la Sub 20 de Chile llega tras enfrentar a Estados Unidos en octubre, ante la que cayó por 3-0.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Chile Sub 20 en amistoso internacional?

El primer partido entre Perú vs. Chile por amistoso internacional Sub 20 se jugará el domingo 17 de noviembre en el Estadio Elías Figueroa, en la ciudad de Valparaíso (Chile). El recinto tiene capacidad para 20 mil espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Perú vs Chile Sub 20 EN VIVO en amistoso internacional?

En Perú , el partido Perú vs Chile Sub 20 comienza a las 4:00 p.m.

, el partido Perú vs Chile Sub 20 comienza a las 4:00 p.m. En Chile , el partido Perú vs Chile Sub 20 comienza a las 6:00 p.m.

, el partido Perú vs Chile Sub 20 comienza a las 6:00 p.m. En Brasil, el partido Perú vs Chile Sub 20 comienza a las 6:00 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs Chile Sub 20 comienza a las 4:00 p.m.

En Colombia, el partido Perú vs Chile Sub 20 comienza a las 4:00 p.m.

En Bolivia, el partido Perú vs Chile Sub 20 comienza a las 5:00 p.m.

En Venezuela, el partido Perú vs Chile Sub 20 comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Perú vs Chile Sub 20 comienza a las 6:00 p.m.

En Argentina, el partido Perú vs Chile Sub 20 comienza a las 6:00 p.m.

En Paraguay, el partido Perú vs Chile Sub 20 comienza a las 6:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Perú vs Chile Sub 20 comienza a las 3:00 p.m.

En Estados Unidos Washington), el partido Perú vs Chile Sub 20 comienza a las 4:00 p.m.

Víctor Guzmán anotó uno de los goles de Perú ante Uruguay Fuente: Selección Peruana

¿Dónde ver el Perú vs Chile Sub 20 EN VIVO por TV y streaming?

El partido no será transmitido EN VIVO para Perú en ninguna plataforma de TV o streaming y en Chile se verá mediante Chilevisión y ESPN, a través de suscripción por pago. También podrás seguir las incidencias del cotejo ONLINE por RPP.pe.

Perú vs Chile Sub 20: alineaciones posibles

Perú: Jhefferson Rodríguez; Alejandro Pósito, Brian Arias, Mateo Stickler, Sebastián Cornejo, Ian Wisdom, Juan Pablo Goicochea, Kaj Van Houwelingen, Víctor Guzmán, José Amasifuen ©, Aitor Aranguren. DT: José Guillermo del Solar.

Chile: Ignacio Sáez; Ian Garguez, Iván Román, Patricio Romero, Nicolás Suárez, Javier Cárcamo, Juan Rossel, Favian Loyola, Emiliano Ramos, Joaquín Silva, Simón Pinto. DT: Nicolás Córdova