Técnico de Brasil destaca mejora de Perú previo al encuentro por Eliminatorias: "Nos exigirá mucho"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El técnico de la Selección de Brasil, Dorival Júnior, afirmó que el partido ante Perú por las Eliminatorias Sudamericanas no será tan fácil como se prevé.

En conferencia de prensa, el estratega indicó que la Bicolor está buscando su recuperación y que se verá a un equipo diferente al del inicio del principio de Eliminatorias.

"Perú, así como la selección brasileña, está buscando una recuperación. Tal vez por eso veremos a un equipo diferente del que comenzó las eliminatorias", aseguró el entrenador en rueda de prensa.



Según el técnico, Perú mostró una gran recuperación en el partido de la semana pasada, en el que se impuso a Uruguay, precisamente el tercero en la clasificación, y consiguió abandonar el último lugar.



"Tendremos un partido complicado contra un equipo con jugadores que saben disputar los balones aéreos. Además de dos atacantes referentes, juegan con centrocampistas muy rápidos. Y también tienen un buen aprovechamiento en las jugadas con el balón parado", afirmó.



Aseguró que, tras analizar al rival, alertó mucho a sus jugadores sobre la peligrosidad de Perú y sobre la necesidad de tener un "cuidado especial" y no confiarse por jugar en casa o por medirse a un adversario teóricamente inferior. "No tengo dudas de que tendremos un partido que nos exigirá mucho", agregó.



Por otro lado, admitió que Brasil sentirá ante Perú la falta de jugadores que no pudieron ser convocados por lesiones, como Neymar, Vinícius Júnior y Alisson, así como del lateral y capitán Danilo, que no será alineado por problemas físicos.



"Espero un rendimiento satisfactorio de los que estarán en la cancha y que muestren una mejoría de nivel. Buscaremos el resultado que necesitamos para superar nuestra posición incómoda, pero respetando al adversario", dijo.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Igor Jesus aseguró que Perú es un equipo de calidad

Por otro lado, el delantero Igor Jesus afirmó que el conjunto de Dorival Júnior “está enfocado” para el encuentro del martes ante Perú, rival al que considera “difícil”.

"Va a ser un partido difícil, Perú viene creciendo en cada juego y es un equipo de calidad, pero nosotros nos estamos preparando para obtener un buen resultado", indicó Igor Jesus, quien debutó contra la Roja y marcó el primero de los dos goles con los que la Canarinha se impuso a Chile (1-2).

"Tenemos defensores muy buenos, tenemos total confianza en ellos y en el juego aéreo. Hemos crecido mucho en los últimos partidos y nuestro estilo es mantener siempre el balón e ir al ataque. Dorival sabe que tiene jugadores de calidad en el centro y cualquiera está listo para jugar cuando el técnico lo requiera", relató el delantero.