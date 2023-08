LDU todavía no recibe carta de reserva por Paolo Guerrero, pero existe conversación con FPF

Selección Peruana LDU aún no recibe carta de reserva por Paolo Guerrero

Paolo Guerrero está viviendo una de sus mejores etapas de su carrera en LDU de Quito. El atacante peruano, desde su llegada al cuadro de Ecuador, ha disputado todos los encuentros, situación que lo ha colocado como uno de los principales delanteros de cara al inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Consciente de ello, el presidente de LDU, Isaac Álvarez, indicó que el atacante peruano es un referente de su selección y que le desea lo mejor en el nuevo proceso eliminatorio.

Sin embargo, indicó que aún no reciben la carta de reserva para que sea convocado a los partidos de la Blanquirroja.

"Por supuesto. Es el capitán, es un referente, es alguien que ha puesto el nombre de su país en alto y deseamos lo mejor en este proceso que ya empiezan las eliminatorias en breve", indicó en un primer momento.

"No ha llegado todavía a mis manos (carta de reserva), pero si llega, vamos a apoyarlo. Es mandatario para el crecimiento deportivo de quienes forman parte de la Liga. Desconozco si llegó o no llegó, la verdad. Así que mal haría en dar una opinión de lo que no la conozco", complementó Álvarez en entrevista en exclusiva con Fútbol como cancha de RPP Deportes.

Santiago Jácome confirma que no llegó carta, pero sí existen conversaciones para convocar a Paolo Guerrero

Luego de algunos minutos, el presidente de LDU se contactó con el gerente deportivo del club, Santiago Jácome, quien confirmó la noticia de Álvarez. Pero, aseguró que están en conversaciones externas con la FPF para la convocatoria del Depredador.

"Todavía no hemos recibido de manera oficial (carta de reserva), pero entendemos que en los próximos días se hará. Hemos tenido una comunicación en interno para ver las fechas y los días. Lamentablemente, para nosotros, por la participación de Paolo Guerrero, no lo tendremos en el torneo local. Jugamos acá el día lunes 4 de septiembre, así que eso impediría un poquito, chocaría con la fecha de la citación", indicó Jácome en primera instancia.

"Lo que estamos haciendo es coordinar un poco las fechas para que el itinerario pueda encajar dentro de las prioridades de la selección y de la mano con lo que la Liga Deportiva Universitaria requiera del atacante peruano. Sí, la intención, lógicamente, es conversarlo, apoyarnos mutuamente", complementó.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

El contrato de Paolo Guerrero en LDU

Por otro lado, el presidente del equipo ecuatoriano indicó que Paolo Guerrero tiene contrato hasta finales de año. Pero, afirmó -de manera personal- que le gustaría que se quede por mucho más tiempo.

"Tiene un contrato hasta fin de año. Esperamos que nos vaya bien a las dos partes, a Paolo y a Liga Deportiva Universitaria. Y, en lo personal, porque esta es ya mi opinión, si podría tenerlo más tiempo, no lo dudo en absoluto. Pero eso va a depender mucho de la disponibilidad, la predisposición, los anhelos o deseos de Paolo, y eso es lo que va a primar", aseguró Isaac Álvarez.

"Bueno, yo creo que esto es lo que más me interesa, de parte mía como presidente, y esto conste que no lo he hablado con el profesor Zubeldía, pero considero que coincidimos con él en este parecer", finalizó.

NUESTROS PÓDCAST

La antena de RPP siempre iluminada

La emblemática antena de la torre de RPP, en la avenida Paseo de la República, sorprendió a todos con un impresionante juego de luces que forma parte de las actividades por el 60 aniversario del Grupo RPP. Más detalles a continuación.