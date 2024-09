Llegó el día: el probable once de Perú que buscará el triunfo ante Colombia en el Estadio Nacional

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana enfrentará este viernes a su similar de Colombia en el marco de la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas. La bicolor está obligada a conseguir los tres puntos en el Estadio Nacional para salir del último lugar de la tabla de posiciones.

El seleccionador de Perú, el uruguayo Jorge Fossati, ultima detalles para afrontar un duro desafío ante una Colombia que llega en un gran momento al lograr el subcampeonato de la Copa América 2024 en Estados Unidos.

RPP pudo conocer que el DT Fossati repitió un once titular por tercer día consecutivo. De no mediar inconvenientes, Perú arrancaría en el arco con Pedro Gallese, cuya titularidad no es discutida. En la zona central aparecen Miguel Araujo, Carlos Zambrano y Alexander Callens.

Mientras Luis Advíncula y Marcos López serían los carrileros. En el mediocampo, la confianza es para Renato Tapia, que regresa tras su ausencia en la Copa América 2024, Wilder Cartagena y Sergio Peña, cuya principal función será de asistir a los delanteros.

La delantera de Perú

Fossati apostó por Gianluca Lapadula y Alex Valera en su zona ofensiva. El atacante de Cagliari llega a esta instancia como suplente en su equipo, mientras el '9' de Universitario de Deportes será el socio de 'Lapa' por encima de Bryan Reyna y Joao Grimaldo.

¿Cuándo y dónde se jugará el Perú vs. Colombia por Eliminatorias 2026?

El partido Perú vs. Colombia se jugará el viernes, 6 de septiembre, en el Estadio Nacional de Lima. El recinto tiene capacidad para 43 086 mil espectadores.

¿Dónde ver el Perú vs Colombia en vivo y en directo?

El partido Perú vs. Colombia será transmitido EN VIVO por Movistar Deportes (Movistar TV 3 y 703), América TV y ATV. Y en territorio colombiano, el compromiso va por las señales de Caracol TV y el canal RCN. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP Y Audioplayer. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

