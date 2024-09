Jorge Fossati recibió reconocimiento por parte de LDU Quito previo al Perú vs Ecuador por Eliminatorias

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Por todo lo alto. Jorge Fossati, técnico de la Selección Peruana, fue reconocido por LDU Quito por su exitoso paso por el cuadro Albo.

A través de sus redes sociales, el último campeón de la Copa Sudamericana publicó una serie de fotografías donde se puede ver al estratega uruguayo junto al presidente de LDU, Isaac Álvarez, quien le entrega una camiseta y una placa recordatoria.

En las imágenes también se puede ver a Juan Carlos Oblitas (director de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol), quien también recibió un reconocimiento, y Agustín Lozano (presidente de la Federación Peruana de Fútbol).

"El día de hoy le entregamos un reconocimiento especial a Jorge Fossati Su liderazgo dejó una huella imborrable en nuestra Institución. Nos acompañaron también Leandro Martins, Juan Carlos Oblitas y Agustín Lozano en este especial momento", escribió LDU Quito en su cuenta de X.

Jorge Fossati habló sobre el equipo que enfrentará a Ecuador por Eliminatorias

Previo al entrenamiento de la Bicolor en Casa Blanca, estadio donde se jugará el cotejo, el técnico de la Selección Peruana, Jorge Fossati, indicó que es importante que se vaya consolidando un equipo y no descartó repetir el mismo once que empleó ante Colombia.

"Si recuerdan, lo habíamos hablado en la Copa América y después de la Copa América. Una de las cosas que íbamos a buscar en la Copa América era tener un once", indicó en un primer momento.

"Hubo un par de jugadores que no estaban en la Copa América y se sumaron. Pero una cosa es sumar un par de individualidades a un equipo que viene consolidándose y otra cosa es armar todo de vuelta, así que me parece que es importante que se vaya consolidando la base del equipo. No quiere decir que estarán los mismos once mañana o no, pero sí lo doy importancia a que el equipo pueda mantenerse de la mejor manera, con una base", complementó.

El DT de #LaBicolor 🇵🇪, Jorge Fossati y el Director de Fútbol de @TuFPF, Juan Carlos Oblitas recibieron un homenaje de @LDU_Oficial recordando su exitoso paso por el club ecuatoriano. #UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/Ncnl1sirIg — La Bicolor (@SeleccionPeru) September 9, 2024