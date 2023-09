Con un Pedro Gallese notable: el 1x1 de Perú ante Paraguay en Ciudad del Este

Un empate fuera de casa. El Perú de Juan Reynoso igualó sin goles ante Paraguay en lo que fue su primer partido de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

La Selección Peruana tuvo un jugador menos en el campo de juego del Estadio Antonio Aranda Encina de Ciudad del Este frente a Paraguay durante poco más de un tiempo. Y es que a los 44' de la primera parte, la blanquirroja sufrió la expulsión de Luis Advíncula por doble tarjeta amarilla; el lateral de Boca Juniors salió con bronca al dejar al 'equipo de todos' con un futbolista menos en cancha.

Es así que se dio la presentación de Perú en las Eliminatorias, con un empate que suma debido a las circunstancias por cómo se dio el encuentro en tierras paraguayas. Ante ello, ¿cómo se dio el desempeño de cada uno de los jugadores de la bicolor en esta oportunidad?

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Perú y lo que dejó su partido contra Paraguay

Pedro Gallese: el mejor de todos. El arquero del Orlando City brilló con luz propia al salvar en más de dos oportunidades al cuadro de Juan Reynoso. Bajo los palos, el popular 'Pulpo' evitó que el 'equipo de todos' se vaya sin sumar de Ciudad del Este. Vital una vez más con el uniforme bicolor.

Luis Advíncula: tuvo un nivel discreto en la oncena, hasta que fue expulsado a poco del final del primer tiempo. Como lateral derecho sufrió con Ramón Sosa, quien fue la principal arma de ataque por izquierda en el equipo que dirige el director técnico Guillermo Barros Schelotto.

Miguel Araujo: recibió una tarjeta amarilla en la primera mitad. Ante la ausencia de jugadores como Carlos Zambrano y Alexander Callens, el zaguero del Portland Timbers recibió la confianza de Juan Reynoso, aunque pasó apuros en su zona.

Luis Abram: cumplió en el lado izquierdo de la zaga central. Resolvió de manera fácil cuando tuvo arremetidas de jugadores rivales, estuvo al nivel e hizo la simple al estar con jugadores paraguayos al frente.

Miguel Trauco: el lateral izquierdo del San José Earthquakes de la Major League Soccer (MLS) intentó enviar pases largos a Guerrero en el ataque, pero no tuvo acierto. Se le vio lento y no fue constante a la hora de pasar al ataque.

Renato Tapia: lejos de su nivel habitual como el volante recuperador de la Selección Peruana. Perdió balones en el primer tiempo y llegó tarde a jugadas puntuales. Sin embargo, en el segundo tiempo mejoró.

Yoshimar Yotún: buscó asociarse en el mediocampo con 'Cancha' Gonzales y Tapia. Demostró que cuando está a gran nivel, es de gran ayuda al mediocampo del ahora conjunto que dirige Reynoso.

Christofer Gonzales: fue el que más se mostró, sobre todo en el primer tiempo. Pidió siempre la pelota al pie y buscó ser ese inicio en el ataque peruano. No desentonó en esta primera jornada de las Eliminatorias como visitante.

Andy Polo: al igual que en Universitario de Deportes, el volante ofensivo quiso ser la sorpresa por el lado derecho. En la primera parte fue en la que estuvo más incisivo y en una contra casi anota en el arco guaraní con un gran remate.

André Carrillo: desapercibido e intrascendente. El ahora jugador del Al Qadisiyah de la segunda división árabe no destacó en el nivel que nos tiene acostumbrados. Debido a la expulsión de Luis Advíncula, solo jugó un tiempo.

Paolo Guerrero: no tuvo mucho el balón a sus pies, pero se las ingenió para darle batalla a la zaga central rival. Pese a ello, a poco del final remató desde larga distancia, la pelota dio en el palo y por poco nos da la alegría de la victoria. Al 'Depredador' no lo pueden dejar pensar porque no perdona.

Perú y los que entraron desde el banco de suplentes

Aldo Corzo: entró ante la expulsión de Advíncula y en 45' anuló a Ramón Sosa. Cada vez que el defensa de Universitario es requerido en el 'equipo de todos', no desentona. Podría ser titular frente a Brasil el martes en el Estadio Nacional de Lima.

Marcos López: estuvo por delante de Trauco a su ingreso y a punta de velocidad, más allá de generar ataque, buscó que la pelota esté lejos del área peruana. Buen ingreso ante la necesidad de un jugador menos en el lado de Perú frente a la Selección de Paraguay.

Wilder Cartagena: su ingreso se dio para acompañar a la recuperación de pelota con el hombre de menos. Chocó y peleó divididas. Generoso en la marca blanquirroja.

Jesús Castillo: cortó lo que tenía que cortar. Así como en Sporting Cristal, fue ese enlace entre la defensa y el ataque, aunque tuvo contadas recuperaciones debido a que Paraguay gozó más de la posesión.

Carlos Ascues: ingresó a los 90' y no tuvo repercusión debido a los escasos minutos que tuvo en el Estadio Antonio Aranda.

NUESTROS PODCAST

¿Qué se sabe de la nueva variante de la Covid-19?

BA.2.86 es la nueva variante del virus Covid-19 que está preocupando a la OMS. El Dr. Elmer Huerta nos explica todo lo que se sabe de esta variante.