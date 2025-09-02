Uruguay, del inicio arrollador en las Eliminatorias a solo ganar dos partidos de los últimos diez: ¿qué puede esperar Perú en Montevideo?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Uruguay está a un punto de clasificar a la Copa del Mundo. Cuarto con 24 unidades, el equipo de Marcelo Bielsa recibirá a Perú, que busca un milagro para tentar el repechaje internacional.

Y si bien la situación parece auspiciosa, la realidad es completamente distinta. El cuadro Celeste, de sus últimos cinco partidos, solo ha ganado uno. Y si extendemos los encuentros a los últimos diez, solo ha triunfado en dos ocasiones.

Esta ausencia de triunfos y —por ende— poca efectividad de cara al arco tiene un común denominador: la no presencia —o bajo nivel— de Darwin Núñez.

Uruguay, una selección completamente distinta sin Darwin Núñez (o cuando no está en su mejor nivel)

Uruguay empezó las Eliminatorias arrasando con sus rivales. En las primeras seis fechas, sumó 13 unidades, ganándole a rivales directos como Brasil y Argentina. De los 13 goles que marcó Uruguay en estos partidos, Darwin Núñez anotó cinco.

Pero, todo cambió en la Copa América 2024, cuando el delantero fue suspendido por cinco jornadas por los hechos ocurridos tras el partido con Colombia.

El jugador del Liverpool —en ese entonces— se perdió los duelos ante Paraguay y Venezuela. Ambos, coincidentemente, quedaron empatados 0-0. Pero, tras una medida cautelar, juega los siguientes seis cotejos. Sin embargo, la cuota goleadora del atacante seguía apagada. Esto iba de la mano de su mal momento en el cuadro inglés, donde empezaba a perder protagonismo.

Tras algunos meses, el TAS ratificó la suspensión de Núñez y no estuvo presente en los partidos de Uruguay ante Paraguay y Venezuela. Ante Perú, el ahora futbolista del Al Hilal tampoco estará. ¿Podrá suplir la Celeste la ausencia del goleador?

Rodrigo Aguirre, la esperanza de gol de Uruguay

La ausencia de Darwin Núñez y la falta de gol del equipo de Marcelo Bielsa hicieron que el técnico argentino empezara a buscar a un nuevo '9', encontrándolo en uno de los equipos más importantes del continente: el América de México.

Rodrigo Aguirre, delantero de 30 años y que había jugador en todas las selecciones menores de Uruguay, era la nueva carta y esperanza de gol del equipo Celeste. Y vaya que empezó con el pie derecho.

En su primer partido con Uruguay, el atacante anotó uno de los goles de la victoria sobre Colombia y, desde esa fecha, siempre estuvo en el campo de juego. De hecho, también estuvo presente en la victoria sobre Venezuela y se espera que sea de la partida ante Perú el jueves.

Pero, Aguirre no debería ser la única preocupación de Óscar Ibáñez. Jugadores como Federico Valverde (2) y Giorgian de Arrascaeta (1) también han marcado y demostrado su clase a lo largo de las Eliminatorias.

Sí, solo ha marcado seis goles en los últimos diez partidos, los mismos que Perú a lo largo de todas las clasificatorias. Pero, de un equipo que se espera que clasifique a la Copa del Mundo, es una enorme preocupación.

Perú y su orden defensivo

Además de la falta de gol de Uruguay, está el orden defensivo de Perú. Haciendo la comparativa de los últimos diez cotejos, la Bicolor recibió nueve goles, cuatro de ellos ante Brasil. De hecho, sus últimos dos cotejos quedaron igualados 0-0.

Esto se ha reflejado gracias a que el técnico peruano ha mantenido su base defensiva, con jugadores como Carlos Zambrano, Renato Tapia, Luis Advíncula, Marcos López, Renzo Garcés, entre otros. Además, empleó un esquema donde los jugadores se sienten más cómodos y con el cual lograron buenos resultados.

Sí, es casi imposible lograr alcanzar el repechaje, pero la mejora de Perú en las últimas fechas le permite al equipo soñar con una posible clasificación.

