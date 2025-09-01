Perú vs Uruguay EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Solo sirve ganar. La Selección Peruana, al mando de Óscar Ibáñez, visitará Montevideo para enfrentar a Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El combinado nacional está en la necesidad de quedarse con los tres puntos y esperar que Venezuela y Bolivia no sumen para tener opciones de llegar al repechaje internacional. Uruguay, en cambio, con un empate ya tiene su boleto listo para el próximo Mundial, por lo que saldrá desde el primer minuto a buscar el triunfo. ¿A qué hora es el partido y por dónde verlo EN VIVO?

Perú vs Uruguay se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Centenario de Montevideo, desde las 6:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Movistar Deportes (3 y 703 HD), América TV (canal 4), ATV (canal 9), DSports, DGO y AUF TV. También podrás escuchar el partido EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. Además, podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Cómo llegan Perú y Uruguay a la fecha 17 de Eliminatorias 2026?



La Selección Peruana llega al partido en el noveno lugar con 12 unidades. En sus últimos cinco cotejos, ganó uno, empató dos y perdió dos. Uruguay, en tanto, se encuentra en el cuarto puesto con 24 puntos. De sus últimos cinco partidos, ganó uno, empató dos y perdió dos.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Uruguay en vivo por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

El partido entre Perú vs Uruguay se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Centenario de Montevideo. El recinto tiene capacidad para 60 000 espectadores.

𝗨𝗻 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗰𝗼𝗿𝗮𝘇𝗼́𝗻, 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗼𝗹𝗮 𝗳𝘂𝗲𝗿𝘇𝗮: 𝗵𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗲𝗹 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹, 𝗺𝗶 #𝗕𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿 🇵🇪❤️‍🔥



🎟️ Último día para adquirir tu preventa 🇵🇪 🆚🇵🇾 en Yape#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/KDdSZG3crk — La Bicolor (@SeleccionPeru) August 31, 2025

¿A qué hora juegan Perú vs Uruguay en vivo por las Eliminatorias 2026?

En Perú , el partido Perú vs Uruguay comienza a las 6:30 p.m.

, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 6:30 p.m. En Uruguay , el partido Perú vs Uruguay comienza a las 8:30 p.m.

, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 8:30 p.m. En Colombia, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 6:30 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 6:30 p.m.

En Chile, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 7:30 p.m.

En Venezuela, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 7:30 p.m.

En Brasil, el partido Perú vs Uruguaya comienza a las 8:30 p.m.

En Uruguay, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 8:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Perú vs Uruguay comienza a las 5:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Perú vs Uruguay comienza a las 7:30 p.m.

En España, el partido Perú vs Uruguay comienza a la 1:30 a.m.

¿Dónde ver el Perú vs Uruguay en vivo por las Eliminatorias 2026?



El partido entre Perú vs Uruguay se podrá ver EN VIVO por Movistar Deportes (3 y 703 HD), América TV (canal 4), ATV (canal 9), DSports, DGO y AUF TV. También podrás escuchar el partido EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Perú vs Uruguay: alineaciones posibles

Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña; Kenyi Cabrera, Kevin Quevedo y Luis Ramos.

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur; Facundo Pellistri, Federicio Viñas y Brian Rodríguez.

Perú vs Ecuador: historial de resultados en Montevideo

Eliminatorias 2022: Uruguay 1-0 Perú

Eliminatorias 2018: Uruguay 1-0 Perú

Eliminatorias 2014: Uruguay 4-2 Perú

Eliminatorias 2010: Uruguay 6-0 Perú

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis