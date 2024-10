Orden y garra para romper la mala racha: el 1x1 de la victoria de Perú ante Uruguay por las Eliminatorias

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ganar no era solo una necesidad. Ganar era una obligación. Perú, que se había acostumbrado a sumar de a tres en las dos últimas Eliminatorias Sudamericanas, no sabía —hasta hoy— lo que significaba gozar de un triunfo.

El juego había mejorado en las dos fechas anteriores. Ante Colombia se estuvo cerca de la victoria. Y si bien con Ecuador se perdió, el orden defensivo, que venía siendo un problema al inicio de las clasificatorias, se estaba consolidando.

Hoy, ante Uruguay, Perú demostró que, pese a las bajas, está volviendo a ser ese equipo sólido que lo llevo a una Copa del Mundo y a un repechaje internacional.

Esta vez, con Carlos Zambrano como baluarte, la bicolor sumó tres puntos valiosos. Sí, aún se está muy lejos de los puestos de clasificación al Mundial 2026, pero sacarse el peso de no ganar —en ocho partidos— ya no está, no existe.

Ahora, Perú está entonado. Ahora, Perú es de cuidado. Ahora, Perú sueña con clasificar a un mundial. Y eso, para sus rivales directos, que no han tenido la bendición de no ir a una Copa del Mundo o de no hacerlo hace bastante tiempo, será una piedra en el zapato.

A continuación, el 1x1 de Perú ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas.

El 1x1 de los jugadores de Perú ante Uruguay por Eliminatorias

Pedro Gallese: el arquero no tuvo problemas en el primer tiempo. En la única llegada de peligro en los 45' iniciales, tras un cabezazo de Darwin Núñez, controló el esférico problemas. En el segundo tiempo tampoco tuvo inconvenientes: solo un remate de Federico Valverde

Miguel Araujo: el central estuvo seguro en los cierres. Evitó un par de remates claros dentro del área. En el segundo tiempo nos tuvo inconvenientes. Anotó el gol del triunfo peruano.

Carlos Zambrano: el capitán fue el mejor del primer tiempo. Estuvo providencial para despejar un balón dentro del área, tras un contragolpe muy peligroso, y despejó todos los centros aéreos. En el segundo tiempo siguió demostrando su clase. De hecho, empezó la jugada que terminó en gol de Miguel Araujo.

Luis Abram: el tercer central estuvo seguro en el juego aéreo y en los cortos. En algunas ocasiones se complicó con los pases hacia Pedro Gallese, pero nada que el portero pueda solucionar.

Andy Polo: el extremo de Universitario cumplió una buena labor en el primer tiempo. Si bien le costó en la marca en los primeros minutos, se soltó y llegó hasta la línea de fondo. Incluso, pisó el área con cierto peligro. En la parte complementaria estuvo más dedicado a la marca, pero siempre se las ingenió para lanzar un centro.

Oliver Sonne: tuvo poca participación en los primeros 20 minutos. No quitó y no llegó al arco contrario. Pero, después, recuperó más pelotas y ganó algunas divididas que le dieron confianza. Al cierre del primer tiempo hizo una muy buena jugada que casi genera el 1-0 de Perú. En la parte complementaria mejoró su nivel. Corrió y se tiró al piso para recuperar pelotas. Fue sacado debido al cansancio.

Sergio Peña: después de Carlos Zambrano, fue el mejor de Perú en el primer tiempo. Se mostró e hizo jugar a sus compañeros. En sus pies tuvo la más clara de los 45' iniciales. En el segundo tiempo mantuvo el nivel y pisó el área rival con peligro.

Jesús Castillo: el volante de marca cumplió un buen trabajo en la parte inicial. Se tiró el piso para recuperar y cometió faltas tácticas para darle orden el equipo. Tuvo algunos problemas en el traslado del balón, pero las mejoró en el segundo tiempo, donde fue figura.

Alexander Callens: el más impreciso de la bicolor en el primer tiempo, debido a su posición en el campo. No llegó con claridad hasta el fondo y dio malos pases en el centro del campo. Cuando bajó, para formar una línea de cuatro defensas, lo hizo mejor.

Edison Flores: el delantero de Universitario se juntó con Alex Valera y Sergio Peña para generar jugadas de peligro. Por derecha hizo una buena labor con Andy Polo.

Alex Valera: el atacante presionó durante todo el partido. Molestó a los centrales y corrió a los costados para abrir el juego. También ganó en el juego aéreo, aspecto que le permitió a Perú llegar al ataque con cuidado.

Piero Quispe: el volante de Pumas tuvo un buen partido. Realizó el centro para el gol de Miguel Araujo.

Bryan Reyna: el extremo se metió al partido desde que ingresó al campo de juego. Ganó algunas faltas y tiros de esquina para la bicolor.