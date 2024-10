Crítica contra Marcelo Bielsa previo a duelo ante Perú: "Es un tipo distante y el afecto es un motor importante"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El exjugador de Argentina y Boca Juniors, Diego Latorre, se refirió a las declaraciones de Luis Suárez en contra del entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, en la víspera del encuentro contra la Selección Peruana por las Eliminatorias Sudamericanas.

“Todos sabemos que Marcelo Bielsa es un tipo distante. El capital más grande que ha tenido es que los jugadores siempre lo admiraron y que han declarado que les había cambiado la mirada, que les había aportado un montón y demás”, empezó el actual comentarista.

“No sé bien y no me gusta tocar de oído. ¿Cambió algo de la dinámica? ¿Las relaciones entre el técnico y los jugadores no estaban bien? Creo que el DT tiene que establecer una relación de afecto con los jugadores”, agregó en el programa Equipo F, de ESPN Argentina.

Latorre, además, hizo hincapié en que el entrenador no solo tiene la misión de dar indicaciones a un plantel, sino también debe tener una relación de afecto con sus dirigidos.

“Vos tenes que tener una relación de afecto. El afecto es un motor muy importante entre el técnico y el jugador de futbol. No solo es la sabiduría táctica, es la relación que puedas tener para sacarle lo mejor al futbolista. No sé cuanto ha promovido esa relación Bielsa”, concluyó.

