Federico Valverde espera sellar la clasificación de Uruguay al Mundial ante Perú: "Queremos disfrutar con nuestra gente"

Federico Valverde espera ganarle a Perú en las Eliminatorias
Federico Valverde espera ganarle a Perú en las Eliminatorias | Fuente: X | Fotógrafo: @Uruguay
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

"Estamos con muchas ganas de poder ya lograr la clasificación en este primer partido y poder disfrutar con la gente", aseguró Federico Valverde previo al partido con Perú por Eliminatorias.

Saldrán con todo. Federico Valverde, volante de la Selección de Uruguay, espera sellar su clasificación al Mundial 2026 ante Perú

En conversación con los medios tras llegar a Montevideo, el jugador del Real Madrid indicó que se encuentran enfocados en el partido y esperan disfrutar con su gente tras cuatro años de "lucha" y "sacrificio".

"Estamos con muchas ganas de poder ya lograr la clasificación en este primer partido y poder disfrutar con la gente", indicó en un primer momento.

"Hay que estar enfocados en lo que queremos, disfrutar el momento porque, después de cuatro años de lucha y sacrificio, de tantos jugadores que se han citado y han dado lo mejor para la selección, y de la gente que ha acompañado, poder darles un premio a ellos también", complementó.

Mea culpa por la irregular Eliminatoria

Por otro lado, el volante uruguayo aceptó que han jugado una mala clasificatoria por las lesiones que han sufrido los principales jugadores, por lo que es importante clasificar en la penúltima fecha.

"Es culpa nuestra, hay que asumir las cosas. Es verdad que esta Eliminatoria es un poco más fácil que las anteriores y tenemos un gran equipo.", dijo al inicio.

"Nunca tuvimos el 11 que todos queremos tener por lesiones, sanciones o diferentes temas. Pero lo importante es intentar conseguir el objetivo cuanto antes", finalizó.

Federico Valverde

