Real Madrid vs. Talavera: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por 16vos de final de la Copa del Rey?

Real Madrid vs. CF Talavera EN VIVO: se enfrentan este miércoles 17 de diciembre en el estadio Municipal El Prado, en Toledo (España), por 16vos de final de la Copa del Rey 2025-2026. El partido se jugará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por América TV, tvGO. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

El Real Madrid visita al Talavera con Xabi Alonso todavía jugándose el crédito como técnico con un once mermado que sufre hasta siete ausencias, y tres que apuntan a serlo, entre ellas, Kylian Mbappé.

El francés parece dejar de lado el perseguir el récord goleador de Cristiano Ronaldo en un año natural con el Real Madrid. Kylian Mbappé apunta a perderse el debut en la Copa del Rey, al arrastrar molestias en la rodilla derecha, con la idea de no forzar, y con la visita en mente del Sevilla en Liga.

Xabi Alonso no quiere “ningún tipo de sorpresas”, consciente de que una eliminación tan temprana en Copa del Rey podría acabar con su puesto de trabajo.



Talavera de la Reina vs. Real Madrid: ¿cómo llegan los equipos a los 16avos de final de la Copa del Rey 2025-26?

Talavera accedió a esta instancia tras derrotar al Málaga en la ronda 2 de la Copa del Rey. Por su lado, Real Madrid llega al duelo luego de vencer 1-2 al Deportivo Alavés en LaLiga.

El partido del Real Madrid frente a Talavera CF fue programado para el miércoles 17 de diciembre en el Estadio Municipal El Prado, en Toledo (España). El recinto tiene una capacidad para recibir a 4 200 espectadores, aproximadamente.

En Perú , el partido Talavera vs. Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

¿Dónde ver el Talavera de la Reina vs Real Madrid EN VIVO por TV?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú por TV y en señal abierta a través de América TV. En México va por Sky Sports y en Estados Unidos por ESPN Deportes. En España se verá por La1 de TVE y por RTVE Play vía streaming. Los goles y las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe.

Talavera de la Reina vs. Real Madrid: alineaciones posibles

Talavera: González; Gallardo, López, Sergi Molina, Cuenca, Montero, Pitu, Capo, Arroyo, Luis Sánchez, Di Renzo.

Real Madrid: Andriy Lunin; David Jiménez, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García; Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Franco Mastantuono, Gonzalo García, Rodrygo Goes y Endrick.

