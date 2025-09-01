Últimas Noticias
Con lo mejor que tiene: Uruguay anunció su lista de convocados para el partido con Perú por Eliminatorias

Eliminatorias Sudamericanas | Uruguay anunció lista de convocados
Eliminatorias Sudamericanas | Uruguay anunció lista de convocados | Fuente: Facebook | Fotógrafo: aufoficial
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Marcelo Bielsa llamó a 27 jugadores para la última fecha doble de Eliminatorias Sudamericanas.

En busca de la clasificación. Uruguay anunció la lista de convocados para los duelos ante Perú y Chile por las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Marcelo Bielsa llamó a un total de 27 jugadores, donde la gran sorpresa ha sido la convocatoria de Kevin Amaro, actual jugador de Liverpool de su país.

Para el duelo con Perú, el estratega argentino no podrá contar con Ronald Araujo, Nahitan Nández y Darwin Núñez, quienes se encuentran suspendidos. Pero, volverán para el cotejo ante Chile en Santiago.

La Celeste recibirá a la Bicolor, en el Estadio Centenario, el jueves 4 de septiembre. Luego, visitará a la Roja el martes 9 de setiembre.

Convocados de Uruguay para los partidos con Perú y Chile por Eliminatorias

Arqueros: Sergio Rochet (Inter de Porto Alegre), Santiago Mele (Monterrey) y Franco Israel (Torino).

Defensas: Nahitan Nández (Al-Qadisiyah), Guillermo Varela (Flamengo), José Luis Rodríguez (Vasco da Gama), Ronald Araújo (Barcelona), Sebastián Cáceres (América), Santiago Bueno (Wolverhampton), Mathias Olivera (Napoli), Matías Viña (Palmeiras), Joaquin Piquerez (Palmeiras) y Juan Manuel Sanabria  (Atlético San Luis).

Volantes: Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martínez (Palmeiras), Rodrigo Zalazar (Braga), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Kevin Amaro (Liverpool), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Ignacio Laquintana (RB Brigantino), Cristian Olivera (Gremio) y Brian Rodriguez (América).

Delanteros: Rodrigo Aguirre (América), Federico Viñas (León) y Darwin Núñez (Al Hilal).

Selección de Uruguay Selección Peruana Eliminatorias Sudamericanas Eliminatorias 2026

